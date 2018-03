RZ-Kommentar: Hilko Röttgers zum Wahlkampf

Vom Getöse nicht ablenken lassen

Was sich hinter den Wahlkampf-Kulissen tut, bietet keinen schönen Anblick. Klar ist, dass derjenige hinterfragt wird, der Oberbürgermeister werden möchte. OB zu sein, bedeutet nun einmal, in herausgehobener Position Verantwortung zu tragen. Da sollte der Kandidat geeignet sein. Klar ist aber auch, dass die Regeln des Anstands gewahrt bleiben. Den vier Kandidaten gelingt das – anderen in Mayen leider nicht. Wenn man bedenkt, dass sich die politisch Aktiven nach dem Tod von Veronika Fischer respektvollen Umgang versprochen haben, sind diese Auswüchse schlimm. Das Schlimmste aber wäre, wenn sie die Mayener vom Wählen abhielten. Den Wählern kann man nur raten, sich durch das Getöse nicht von den Inhalten ablenken zu lassen.

