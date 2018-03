Rossmann übernimmt Andernacher Ihr-Platz-Laden

Rossmann hat bereits im Juli gesagt: Wir übernehmen 104 der 490 Ihr-Platz-Filialen. Jetzt ist klar: Der Drogeriemarkt in Andernach ist unter den Auserwählten. Rossmann hält sich zwar nach wie vor bedeckt, aber die Fakten sprechen für sich.

Die Stadthausgalerie liegt im Zentrum von Andernach: Das Unternehmen Iandus, dass die Immobilie betreibt, hatte ein großes Interesse daran, dass der Drogeriemarkt – bislang Ihr Platz – weiterhin existiert. Die Freude war groß, als die Zusage von Rossmann kam. Foto: Katrin Steinert

Andernach – Die Drogeriemarktkette Rossmann wird die Ihr-Platz-Filiale in der Andernacher Stadthausgalerie übernehmen. "Daran besteht überhaupt kein Zweifel", erklärt Stephanie Hüschler-Michaelsen vom Betreiber der Stadthausgalerie Iandus. Rossmann habe mit Schreiben vom 26. Juli 2012 Iandus darüber informiert, dass es sich für den Standort Andernach entschieden hat. Im Klartext: Rossmann wird in die Geschäftsstelle einziehen und in den bestehenden Mietvertrag eintreten, so Hüschler-Michaelsen. Wann die lückenhaft gefüllten Regale wieder prall gefüllt sind und über dem Eingang der Name Rossmann steht, ist noch unbekannt.

Für Irritationen hatte gesorgt, dass die Stadtverwaltung am Montag die frohe Botschaft verkündet hatte, Rossmann aber auf Nachfrage der RZ nicht bestätigen konnte, dass das Unternehmen in die Bäckerjungenstadt kommt (die RZ berichtete). Auch gestern hieß es erneut: "Momentan können wir offiziell noch nichts bestätigen, denn die Verhandlungen mit den Vermietern sind noch nicht abgeschlossen." Aus Sicht des Vermieters Iandus gibt es derzeit aber gar keine Verhandlungen, denn Fakt sei, dass Rossmann in das bestehende Mietverhältnis einsteigt. "Wenn dieses dann in ein direktes Mietverhältnis übergeht, dann gibt es vielleicht noch einmal Gesprächsbedarf über die Konditionen", sagt Hüschler-Michaelsen.

Oberbürgermeister Achim Hütten freut sich jedenfalls darüber, "dass nach dem Verlust des in der Innenstadt ansässigen Schleckerladens nicht auch noch eine weitere Drogerie Andernach verlässt". Er hofft, dass die Einheimischen das Angebot gut annehmen und damit auch für die Zukunft den Erhalt der Drogerie im Zentrum sichern.

Rossmann hatte im Juli angekündigt, 104 von insgesamt 490 Filialen der insolventen Schlecker-Tochter Ihr Platz zu übernehmen. Der Konzern interessierte sich dabei vor allem für attraktive Innenstadtläden, hieß es. Welche Vorzüge Andernach bietet, dazu wollte Rossmann nichts sagen. Die Stadtverwaltung teilte allerdings mit: "Die Entscheidung zur Übernahme der Filiale soll nach Auskunft der Projektverantwortlichen der Stadthausgalerie auch auf die Essbare Stadt und der damit einhergehenden spürbar guten Atmosphäre in Andernach zurückzuführen sein."

Und wie geht es für die vier Mitarbeiter der Ihr-Platz-Filiale weiter? Ein Sprecher sagte der RZ: "Selbstverständlich übernimmt Rossmann die entsprechenden Mitarbeiter. Es gibt auch ein Übernahmeangebot für alle Auszubildenden, auch für die, die nicht in den übernommenen Filialen tätig sind."

Damit ist die Hängepartie für die Andernacher Ihr-Platz-Kräfte beendet. Bereits am Samstag haben Kunden ihnen erzählt, dass Rossmann nach Andernach kommt. "Aber wir wissen von nichts. Mit uns spricht keiner", hatte eine Mitarbeiterin gesagt. Natürlich würden sich alle freuen, wenn es für sie weitergeht. Auch Iandus-Sprecherin Hüschler-Michaelsen ist froh: "Wir sind sehr erleichtert." Als Vermieter habe man großes Interesse daran gehabt, dass die Räume des bestehenden Marktes weiterhin mit Leben gefüllt werden.

Von unserer Redakteurin Katrin Steinert