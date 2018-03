Reiner Meutsch besucht Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbands: Schule in Ruanda soll "Andernach" heißen

Der Hit, den Karel Gott 1985 mit dem Schlager „Einmal um die ganze Welt“ landete, hätte für Reiner Meutsch, Gastredner beim Neujahrsempfang der Andernacher CDU, geschrieben sein können. Denn vier Jahre später tat der 1955 im Westerwald als Sohn eines Busreiseunternehmers geborene Meutsch den ersten Schritt, um sich den Traum, „viele fremde Länder zu seh'n“, zu verwirklichen und machte den Pilotenschein.

Die Sternsinger der Pfarrei Maria Himmelfahrt besuchten den Neujahrsempfang der CDU Andernach, zu dem neben Gastredner Reiner Meutsch zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft kamen. Foto: Lieselotte Sauer-Kaulbach

2010, nachdem er sich aus dem von ihm aufgebauten und 20 Jahre als Geschäftsführer geleiteten Reisedirektvermarkter „Berge und Meer“ zurückgezogen hatte, verwirklichte er sich auch den Traum von seiner Reise um die Welt. Es wurde, nach einem einwöchigen Training beim Überlebenskünstler Rüdiger Nehberg, eine zehnmonatige und folgenreiche Reise, die ihn jetzt auch als Gast zum Neujahrsempfang in der Stadthausgalerie brachte.

Auf abenteuerliche Weltreise folgte Engagement für Kinder

Denn man verzichtete, wie die Vorsitzende der Andernacher CDU, Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil, bei ihrer Begrüßung sagte, ganz bewusst darauf, „in die Kristallkugel zu schauen“, um über den Ausgang der Groko-Sondierungsgespräche in Berlin zu spekulieren. Stattdessen bot die CDU Reiner Meutsch die Gelegenheit, in einer professionell aufgezäumten Präsentation nicht nur über seine abenteuerliche Weltreise in einem 35 Jahre alten Sportflugzeug, sondern vor allem auch über deren Folgen zu berichten.

Angesichts der Armut und der menschenunwürdigen Situation gerade der Kinder in vielen Ländern gründete er die Stiftung „Fly & Help“, die sich die Förderung von Bildung und Erziehung und schwerpunktmäßig die Errichtung von Schulen in Entwicklungsländern auf ihre Fahnen geschrieben hat. „Wir wollen damit den Kindern die Möglichkeit zu einem selbstbestimmten Leben bieten“, erklärte Meutsch. Bisher konnten fast 140 Projekte rund um den Globus initiiert und unterstützt werden, jährlich, so das ehrgeizige Ziel, sollen etwa 30 neue hinzukommen, eine Zahl, die in den vergangenen Jahren gar übertroffen wurde.

Andernacher sollen 40.000 Euro für Schulbau spenden

Die Stiftung baute beispielsweise Schulen auch im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. Die Bilder und Videoaufnahmen der zahlreichen Besuche Meutschs sprechen für sich, zeigen Kinder, die erstmals unter guten Bedingungen in ansprechenden Schulgebäuden lernen und mit Essen versorgt werden. Zu den im nächsten Jahr angepeilten Projekten zählt eine weitere Schule in Ruanda, die, so der Neu-Andernacher Meutsch, den Namen „Andernach“ tragen soll, der Stadt, deren Bürger mit ihren Spenden den Bau ermöglichen sollen.

Sollten die benötigen 40.000 Euro bis dahin nicht zusammenkommen, versprach Meutsch, den fehlenden Betrag aus der eigenen Tasche zu ergänzen. So, wie er auch die Verwaltungskosten der Stiftung übernimmt, um deren Einnahmen ganz denen zukommen zu lassen, die sie am nötigsten haben: den Kindern dieser Welt.

Von unserer Mitarbeiterin Lieselotte Sauer-Kaulbach