Premiere der "Lachenden Vordereifel": Wenn der Bürgermeister zum Doktor wird

Ein Verwaltungschef mit außerordentlichen karnevalistischen Fähigkeiten, ein Elferrat mit dessen Mitarbeiterinnen sowie fast 500 bunt kostümierte Jecken: Das waren die Zutaten für die gelungene Erstauflage der Veranstaltung „Lachende Vordereifel“, die einige Überraschungen bieten konnte.

Unter dem Narrenruf „Laache dät joot“, den ein eigens für diese Veranstaltung gegründetes Festkomitee kreiert hatte, ging am Donnerstagabend in der Hochsimmerhalle in Ettringen die Kappensitzung mit hochkarätigen Fastnachtern über die Bühne. Das Besondere: Zu Gast waren fast ausschließlich Sitzungsbesucher und ehrenamtliche Fastnachter aus der Vordereifel.

Das Lachen die beste Medizin ist, stellte Alfred Schomisch fest. Der Verbandsgemeindebürgermeister sorgte gemeinsam mit der federführenden Organisatorin der „Lachenden Vordereifel“, Anna Jütte, und Hans-Paul Wagner mit dem auf Eifeler Platt dargebotenen Sketch „Das Rezept“ selbst für Lachsalven. Während Schomisch als „Doktar“ brillierte, schlüpfte Wagner in die Rolle eines geplagten Ehemannes. Dessen attraktive Frau, die ihn zu der Untersuchung in die Arztpraxis geschleppt hatte, erwies sich als Kratzbürste. Begeisterungsstürme rief der VG-Chef auch bei einem weiteren Auftritt hervor, bei dem er die auf Italienisch gesprochenen „heiligen“ Worte ins Deutsche übersetzte und viele Lacher ernten konnte. Frank Pohl aus Kirchwald spielte als „Eminenz Nuntiam Secundam Apostolicam Padre Franco Polo“ den Abgesandten des Papstes.

Zu fetzigen „Kölsche Tön“ wirbelte die Jugendtanzgruppe des LCV Langenfeld über die Bühne, ehe der Monrealer Hermann Wagner und Alexander Saftig kurze Grußworte ans närrische Auditorium richteten. Ebenso wie Schomisch sind der Kreischef und der Vizepräsident der Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK) auf das Kulturgut „Fastnacht“ eingegangen. „Es ist einfach klasse, dass eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen wird“, meinte Wagner. In der Vordereifel wird hausgemachter Karneval gelebt, erklärte Saftig. Auf die Geburtsstunde der „Lachenden Vordereifel“ ging Moderator Martin Winninger, der Sitzungspräsident der KG Ettringen, ein. Vor zwei Jahren beim Narrentreffen in Ochtendung wurde sich erstmals über ein solches Treffen ausschließlich für die Menschen aus der Vordereifel unterhalten. Dabei entstand die Idee, eine Veranstaltung für die im Karneval engagierten Personen auszurichten und so den Ehrenamtlichen und Vereinen zu danken.

Eine Augenweide war „Speelstaans Träin“. Katharina Spülstein (Bernd Fuhrmann aus Kehrig) zog plaudernd durch die Narrhalla. Der Karnevalist nahm die Nachbarorte, die Straßen von Mayen und die Halle 129 ins Visier. Tänzerisch setzten die Teens of Ösch, die Noasemer Quappen und die Formation XPress aus Hausten weitere Glanzpunkte. Den Reigen der Büttenredner komplettierten die Geschwister Fürchterlich aus St. Johann. Gabi Braun und Angelika Peiker widmeten sich mit ihrem pointenreichen Vortrag den „Schlankheitsdiäten“.

Gekrönt wurde die „Lachende Vordereifel“ durch die amtierenden Regenten. Mit dabei waren Prinz Michael III. von den Streuobstwiesen aus Kottenheim, das erste Hausten-Morswiesener Dreigestirn und die Prinzengarde der KKG Kottenheim mit Christoph Kicherer (Erster Beigeordneter der VG Vordereifel). Die weiteren Mitwirkenden: die Noaseme Früchtje aus Nachtsheim, die Showtanzgruppe Ettringen, die Showtanzgruppe Wild Sisters Baar, die Hochsimmergarde, das Männerballett Anschau, die Garde des Booser CarnevalsClubs, das Ochsenballett Kehrig, das Amazonenballett Kottenheim sowie die Lokalmatadoren die KG Singers Ettringen.

Von unserer Mitarbeiterin Elvira Bell