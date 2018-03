Polizei: Hund darbte bei Hitze im Auto – Grundschule in Kruft verwüstet

Von Freitag bis Sonntag hatte die Andernacher Polizei einiges zu tun: Tierisches erwartete die Polizisten, als sie am Freitag um kurz nach 14 Uhr von Passanten zu einem Auto gerufen wurden, das auf einem Parkplatz in der Nähe des Andernacher Kauflands abgestellt war.

Andernach/Pellenz – Von Freitag bis Sonntag hatte die Andernacher Polizei einiges zu tun: Tierisches erwartete die Polizisten, als sie am Freitag um kurz nach 14 Uhr von Passanten zu einem Auto gerufen wurden, das auf einem Parkplatz in der Nähe des Andernacher Kauflands abgestellt war: Im Inneren befand sich bei hochsommerlichen Temperaturen ein Hund, der trotz leicht geöffneter Fenster Anzeichen einer Dehydrierung aufwies. Den Polizisten gelang es, den Hund zu befreien. Er wurde ins Tierheim gebracht und dort versorgt. Die 23-jährige Halterin wurde kurze Zeit später ausfindig gemacht und gab an, ihr Auto (mit Hund) im schatten abgestellt zu haben und nicht länger als 30 Minuten weg gewesen zu sein. Der Hund wurde ihr übergeben. Die Polizei weist darauf hin, dass Tierhalter bei Hitze ihre Tiere nur im Notfall im Auto lassen sollten. Die Innenraumtemperaturen weichen stark von der vorherrschenden Außentemperatur ab, sodass dem Tier unter Umständen der Hitzetod droht. Der unüberlegte Umgang mit Tieren kann eine Strafanzeige nach dem Tierschutzgesetz mit empfindlichen Strafen nach sich ziehen.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, in die Grundschule in Kruft eingebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage der RZ berichtet, steht bislang noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Die Täter verwüsteten jedoch die Räume: Türen wurden eingetreten, Schränke wurden aufgebrochen und deren Inhalt wurde auf den Boden geschmissen. "Die Ermittlungen dauern an", erklärte ein Polizeisprecher.

In der Nacht auf Sonntag brannte es in einem umzäunten Außenlager einer Andernacher Firma in der Koblenzer Straße 59. Die Polizei wurde um 0.55 Uhr gerufen und dämmte das kleine Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem kleinen Löschgerät ein. Durch das Feuer wurde unter anderem ein Mehrkammergefäß beschädigt. Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers dauern an. Hinweise an die Polizei, Telefon 02632/9210, E-Mail an piandernach@polizei.rlp.de.

Zehn Verkehrsunfälle ereigneten sich von Freitag bis Sonntag im Gebiet der Polizeiinspektion Andernach. Meist blieb es bei geringen Sachschäden. Am Donnerstag kam es in Andernach um 16.20 Uhr zu ein Verkehrsunfall in der Bachstraße, Einmündung Rübenacher Straße: Ein Auto, das vor einem Geschäft geparkt stand, wurde von einem vorbeifahrenden Wagen beschädigt. Eine Familie mit Kind soll sich zu dem Zeitpunkt in der Bachstraße befunden haben und den Unfall möglicherweise gesehen haben. Die Frau trug ein pinkfarbenes Oberteil. Die Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Am Samstag wurde ein Streifenwagen vor der Nickenicher Grundschule beschädigt: Zwischen 1.10 Uhr und 1.30 Uhr drehten drei männliche Personen eine Schraube in den hinteren Reifen, der platt wurde. Kurze Zeit später wurden diese von einer älteren Frau im silbernen Auto abgeholt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den vier Personen. Katrin Steinert