Pinguine profitieren von Pullovern aus der Region

Wenn Frackträger plötzlich Pullover tragen, muss etwas Gravierendes passiert sein. Das erkennt Anni Wölfinger sofort, als sie im Fernsehen die Bilder von Zwergpinguinen sieht, die in kleinen Wollpullovern stecken. Die Pullover, so wird es in dem Beitrag erklärt, schützen die rund 35 Zentimeter großen und etwa 1 Kilo schweren Schwimmvögel im Fall einer Ölkatastrophe. Und weiter: Zusätzliche Pullover werden gern entgegengenommen. Anni Wölfinger beschließt spontan, den Pinguinen zu helfen.

Stricken für die Zwergpinguine (sitzend, von links): Anni Wölfinger, Johanna Spieler und Mascha Fisch. Im Geschäft von Ursula Klasen (stehend) in Mayen wurde eine Annahmestelle für Pinguin-Pullis eingerichtet.

Foto: Andreas Walz

Hilfe dieser Art haben die Zwergpinguine zum ersten Mal vor elf Jahren bekommen. Damals lief vor der Küste der Insel Phillip Island im Südosten Australiens, auf der heute die weltweit größte Population von Zwergpinguinen lebt, Öl aus. Von der Umweltkatastrophe waren auch 438 Zwergpinguine betroffen. Mithilfe von gestrickten Pullovern konnten 97 Prozent der Tiere gerettet und später wieder in die Freiheit entlassen werden, berichtet Danene Jones vom Phillip Island Nature Park.

Pinguine, die mit Öl in Kontakt kommen, sind in dreierlei Hinsicht bedroht. "Ein Ölfleck von der Größe eines Fingernagels kann einen Zwergpinguin töten", verdeutlicht Jones. Doch nicht nur das Verschlucken kann tödlich sein. Das Öl greift auch das Gefieder der Vögel an, und so kann Wasser eindringen. Das hat zum einen zur Folge, dass die Pinguine schwerer werden, nicht mehr so gut schwimmen können und deshalb weniger erfolgreich bei der Futterjagd sind. Es droht der Hungertod. Und zum anderen kühlen die Tiere auf Dauer aus. "Die Strickpullover werden den verölten Pinguinen übergezogen, um zu verhindern, dass sie das Öl schlucken, und um sie warm zu halten", berichtet Jones.

Das alles erfährt auch Anni Wölfinger. Nachdem sie den Fernsehbeitrag gesehen hat, bittet die Seniorin aus Polch ihren Schwiegersohn, mehr über die Pinguin-Pullover herauszufinden. "Er hat sich mit den Naturschützern in Australien in Verbindung gesetzt. Von denen haben wir viele Informationen bekommen, unter anderem ein Strickmuster für die Pullover", erzählt Wölfinger, die sich umgehend an die Arbeit macht. Bis heute hat sie rund 30 Pullis für die Zwergpinguine gestrickt.

Im Einsatz für die gute Sache ist die Polcherin nicht allein. "Wir sind mehrere Frauen, die das machen", berichtet Wölfinger. Mit dabei sind etwa Johanna Spieler, Mascha Fisch und Ursula Klasen aus Mayen. In Klasens Geschäft im Mayener Entenpfuhl wurde eine Annahmestelle eingerichtet. "Dort hole ich die Pullover ab, die verschickt werden sollen", sagt Wölfinger, die bislang 65 Exemplare beisammen hat. Bis Weihnachten sollen es 500 werden – ein realistisches Ziel, findet die Polcherin. So ein Pulli sei schnell gemacht: "Das dauert nicht lang. Wenn man dran bleibt, kann man so einen Pinguin-Pullover in einem Tag stricken", betont Wölfinger, die freilich über große Routine verfügt. "Ich stricke schon immer", sagt sie. "Früher Socken und Pullover für die Kinder, heute auch für meinen Urenkel."

Und inzwischen auch immer wieder die Pullover für Pinguine. Langweilig wird ihr das übrigens nicht, auch wenn es stets nach demselben Strickmuster geht. "Das spornt mich an", verrät die Seniorin. "Und weil ich Reste verwenden kann, wird es immer schön bunt."

Auf Phillip Island freut man sich übrigens auch elf Jahre nach der Ölkatastrophe noch über neue Lieferungen von Pinguin-Pullis. Mittlerweile lagern dort rund 4000 Exemplare, teilt Danene Jones mit. Im Bedarfsfall werden sie weitergegeben, wenn irgendwo auf der Welt Zwergpinguine von einer Ölkatastrophe bedroht werden wie zuletzt im vergangenen Oktober, als vor Neuseeland das Frachtschiff Rena auf ein Riff gelaufen war. Und sollte einmal ein Pinguin-Pulli nicht die passende Form oder Größe haben, ist auch das kein Problem. Diese "Mängelexemplare" werden Plüsch-Pinguinen übergezogen, die im Souvenirshop des Naturparks verkauft werden – und die Zwergpinguine profitieren auf einem kleinen Umweg. Anni Wölfinger dürfte das recht sein. Schließlich sagt die Seniorin: "Ich liebe Pinguine."

Von unserem Redakteur Hilko Röttgers

Ein Strickmuster für die Pinguin-Pullover gibt es auf den deutschsprachigen Seiten der Tourismusorganisation Visit Melbourne unter http://german.visitmelbourne.com/images/stories/Muster-Pinguin-Pullover1.pdf. Weitere Informationen gibt es zudem im Geschäft von Ursula Klasen, Entenpfuhl 2, in Mayen.