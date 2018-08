Das Schreckensszenario ist schnell geschildert: Menschen ziehen fort, Geschäfte müssen schließen, Stadtzentren veröden, Dörfer sterben aus. Dieses Schicksal möchte der Landkreis Mayen-Koblenz seinen Kommunen ersparen. Helfen soll dabei ein Pilotprojekt, das der Kreis in Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz jetzt auf den Weg bringt. Am Beispiel der Stadt Bendorf und der Ortsgemeinde Nachtsheim sollen Ideen für die Entwicklung ländlicher Regionen entwickelt werden. Die RZ verrät, was es mit dem Projekt auf sich hat.

Die Untersuchung: Die Welt verändert sich, und das gilt auch für den Kreis MYK: Demografischer Wandel, Veränderungen in der Struktur von Industrie und Einzelhandel und die fortschreitende Digitalisierung betreffen auch ...

Lesezeit für diesen Artikel (554 Wörter): 2 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.