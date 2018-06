15 Jahre ist der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Pellenz Klaus Bell (CDU) jetzt im Amt. So mancher Bürger mag sich da fragen, warum der 62-Jährige jetzt für eine dritte Amtszeit kandidiert: Gibt es nach 15 Jahren überhaupt noch Vorhaben, die er in der Pellenz anpacken will? „Und ob! Ich habe noch vieles vor“, erklärt Bell schmunzelnd. In Bezug auf die Errungenschaften der vergangenen Jahre gibt sich der gebürtige Plaidter bescheiden: „Es ist ein Zwischenziel erreicht: Wir sind hier mit unserem Rathaus in der Pellenz angekommen.“

Seinem Herzensanliegen einer bürgernahen Verwaltung ist Bell damit einen großen Schritt nähergekommen: „Das setzen wir kontinuierlich um“, zeigt sich der VG-Bürgermeister zufrieden. Auch in anderen Bereichen habe man in den ...

Lesezeit für diesen Artikel (673 Wörter): 2 Minuten, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Plaidt Bürgermeister kandidiert erneut: Bell stellt sich dem Wahlduell

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.