Pegel Andernach sinkt: Der Rhein kehrt in sein Bett zurück

Am Montagvormittag um 10 Uhr konnten die Andernacher Rheinanlieger endlich aufatmen: Nachdem der Pegel des Flusses am Wochenende langsam aber stetig auf 8,23 Meter angestiegen war, verzeichnete das Hochwassermeldezentrum in Mainz um diese Uhrzeit erstmals wieder einen fallenden Wasserstand. Und auch für die kommenden Tage sind sinkende Pegel prognostiziert.

An das absolute Parkverbot am Andernacher Rheinufer halten sich die Autofahrer derzeit alle. Unsere Leserin Erika Pausch aus Andernach hat am Sonntag diese Impression der überfluteten Rheinanlagen eingefangen. Der Pegel lag zu dem Zeitpunkt über 8 Meter. Foto: Erika Pausch

Am Dienstagvormittag wird der Pegel voraussichtlich wieder auf einen Wert unter 8 Meter sinken, am Wochenende stand das Wasser fast durchgehend höher in den Andernacher Rheinanlagen. Am Mittwochvormittag soll der Wasserstand dann auf unter 7 Meter am Pegel Andernach sinken.

Damit liegt der Höchststand des aktuellen Hochwassers wenige Zentimeter unter dem Januarhochwasser von 2011. Damals bestand die Hochwasserschutzwand entlang der Konrad-Adenauer-Allee ihre erste Bewährungsprobe, als der Pegel bis auf 8,36 Meter kletterte.

Endgültig Entwarnung können die Andernacher Einsatzkräfte im Übrigen trotz der stetig sinkenden Pegel noch nicht geben: Die Böden sind durch das Hochwasser und die Regenfälle der vergangenen Woche mit Wasser vollgesogen und können keine weiteren Niederschläge aufnehmen. Sollte es in der nächsten Zeit anhaltend regnen, könnte der Rhein wieder über die Ufer treten. mko