Paar lernte sich im Plaidter Kino kennen: Sieben Jahrzehnte vereint durchs Leben

Seit sieben Jahrzehnten in der Ehe vereint sind Anneliese und Ferdinand Wirfs. Sie feiern am Mittwoch ihre Gnadenhochzeit, die nur wenigen Eheleuten vergönnt ist. Die gebürtigen Plaidter wohnen heute im Koblenzer Stadtteil Rübenach.

Ferdinand und Anneliese Wirfs sind seit 70 Jahren ein Paar. Foto: Erwin Siebenborn

Das Jawort gab sich das Jubelpaar am 10. Januar 1948 in Andernach. Zunächst im Standesamt, dann in der Kirche. Die Zeiten waren zwar hart, aber mit Optimismus und Tatkraft schaffte das Paar die Hürden des Alltags. Näher kennengelernt hatten sich Ferdinand und Anneliese bereits 1946 im ehemaligen Plaidter Kino, das sich damals im Restaurant Ackermann befand.

Die jungen Leute nahmen den Werbespruch der Film-Branche „Mach dir ein paar schöne Stunden, geh ins Kino” wörtlich und entkamen so für kurze Zeit dem Nachkriegsalltag. Denn der Krieg hatte ihnen übel mitgespielt. Die Mutter von Anneliese war bei einem Bombenangriff in Plaidt ums Leben gekommen, und Ferdinand behielt durch eine schwere Handverletzung eine bleibende Fronterinnerung. Deshalb konnte er auch die angestrebte Lehre als Uhrmacher nicht antreten. Er fand dagegen einen Arbeitsplatz bei den Möbelwerken in Andernach, später wurde er Mitarbeiter beim Weißblechhersteller Rasselstein. Seine Ehefrau war viele Jahre im Servicebereich der RWE tätig.

Das elterliche Haus in Plaidt wurde ausgebaut, denn vier Kinder brauchten ein Zuhause. Heute gehören noch sieben Enkel und drei Urenkel zu der Familie. Zeit für Hobbys gab es wenig. Aber der große Garten wurde mit viel Liebe und Kompetenz gepflegt. Viel Freude machte ihnen auch das hilfsbereite Miteinander in der Plaidter Nachbarschaft „Rauschermühle“. Für ein gutes Buch bleibt heute noch Zeit, und die Rhein-Zeitung darf seit 68 Jahren auf dem Frühstückstisch nicht fehlen.

Im Jahr 2000 zog das Paar von Plaidt nach Rübenach zu Tochter Anja, die dort mit ihrer Familie ein Haus gebaut hatte. Die Jubilare führen noch ihren eigenen Haushalt. Auch in Rübenach fühlen sich die 88-jährige Anneliese und der 91-jährige Ferdinand wohl. Dies wird sicherlich auch heute beim Tag der offenen Tür in der Kilianstraße zum Ausdruck kommen. Gefeiert wird mit Familie, Freunden, Nachbarn und allen, die gratulieren möchten. erw