Die Tradition des Pellenzer Open-Air-Festivals geht mittlerweile auf 35 Jahre zurück. Sowohl zahlreiche regional als auch überregional bekannte Bands traten am Wochenende im Rauscherpark in Plaidt auf und sorgten wie in den Jahren zuvor für eine einzigartige Stimmung. Besonderes Highlight war der Auftritt der aus Funk und Fernsehen bekannten Band Antiheld am Samstag, die schon als Vorgruppe für Künstler wie Rea Garvey oder The Boss Hoss performte.

Das vom Kulturverein Pegasus veranstaltete Festival, das neben den Eintrittsgeldern durch interne Vereinsbeiträge sowie beträchtlichen Zuschüsse der Initiative Kultursommer Rheinland-Pfalz finanziert wird, lockte auch in diesem Jahr mit einem ...

Lesezeit für diesen Artikel (473 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.