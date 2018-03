Ochtendung hebt Tarife an: Neue Mietpreise für die Kulturhalle erzürnen Vereine

Um das jährliche Defizit bei der Bewirtschaftung der Kulturhalle deutlich zu verringern, hat der Gemeinderat von Ochtendung schon vor mehreren Wochen eine Änderung der Tarifordnung für die Mietentgelte beschlossen. Dagegen regt sich nun Widerstand.

Die Kulturhalle ist ein Schmuckstück von Ochtendung, kostet die Gemeinde aber auch viel Geld. Um das Defizit zu reduzieren, wurden nun die Mietpreise angehoben. Foto: Heinz Israel

Für Richard Roos, Vorsitzender von Ars Musica, ist die Änderung nicht nachvollziehbar. „Der neue Mietpreis ist für uns nicht mehr hinnehmbar“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Während die Sänger im vergangenen Jahr lediglich 190 Euro Miete gezahlt haben, würden für 2018 wohl 850 Euro fällig. „Das ist nur ein Punkt, der uns wahrscheinlich veranlassen wird, die Halle nicht mehr zu benutzen“, schlussfolgert er. Seine Kritik hat Roos auch bei der jüngsten Sitzung des Ochtendunger Gemeinderats vorgebracht. Dabei übergab er der Verwaltung einen Fragenkatalog, der mehrere Punkte auflistet, die nach Ansicht von ihm und seinen Vereinskollegen unklar sind.

Unverständlich ist für die Mitglieder vom Verein Ars Musica, dem vier Chöre angehören, demnach nicht nur, dass der Mietpreis so stark erhöht wurde. Auch die Kriterien der Rabattierung und andere Details erschließen sich Richard Roos und den anderen Sängern nicht. „Es gibt noch viele offene Fragen“, meint er. Zwar sei die alte Mietpreisordnung auch in einigen Punkten nicht ganz schlüssig gewesen. Doch dass es nun einen gewaltigen Preisunterschied gebe, sei nicht mehr zu akzeptieren. „Der größte Lapsus war es, dass man vorher nicht die Vereine zusammengerufen hat. Wir sind ein bisschen überfahren worden“, kritisiert Roos.

Vor allem Kostengründe haben den Gemeinderat dazu bewogen, die Mietentgeltordnung der Kulturhalle zu überarbeiten, erklärt Ortsbürgermeisterin Rita Hirsch. „In vielen Sitzungen wurden sich Gedanken gemacht, wie zur Minderung der großen Defizite der Kulturhalle beigetragen werden kann“, sagt sie. Von der Kommunalaufsicht werde verlangt, dass das jährliche Minus von fast 55.000 Euro reduziert wird. „Wir müssen zeigen, dass wir uns bemühen, sonst bekommen wir unseren Haushalt nicht genehmigt“, fasst die Ortschefin die Zwänge zusammen. Die Gemeinde habe viele Ausgaben zu schultern. „Es geht nicht anders zu regeln.“

Derzeit ist die Kulturhalle aufgrund ihrer Beschaffenheit überwiegend für die größeren Vereine in Ochtendung interessant. Neben der Ars Musica, die sie für Veranstaltungen wie den jährlichen Familienabend und beispielsweise Wettbewerbe nutzt, greift nach Angaben von Hirsch auch die Große Ochtendunger Karnevalsgesellschaft auf die Halle zurück. Den Verdruss der Vereine wegen der Mehrkosten könne sie verstehen, sagt Hirsch. „Aber uns sind die Hände gebunden.“ Sonderkonditionen neben den bereits gewährten Rabatten könne es daher nicht geben. Die Ortschefin verspricht jedoch, das Thema noch mal im Ältestenrat anzusprechen, um zusammen zu überlegen, ob an kleineren Stellschrauben gedreht werden kann. Auch mit dem Fragenkatalog werde sich noch beschäftigt. Rein rechtlich seien die Möglichkeiten allerdings begrenzt, weitere Vergünstigungen zu gewähren.

Gedanken machen müssen sich auch die Vereinsmitglieder. „Wir müssen uns jetzt überlegen, ob wir die Kosten noch irgendwie stemmen können oder ganz aus der Kulturhalle gehen werden“, sagt Roos. Ars Musica hat ursprünglich geplant, in diesem Jahr dort zwei Termine abzuhalten. Doch die entsprechenden Mietverträge sind bisher wegen der Mehrkosten nicht unterschrieben worden. Ausweichmöglichkeiten gibt es zwar. Diese sind jedoch in Bezug auf die Größe der Räumlichkeiten nicht vergleichbar. Dennoch schätzt Roos, dass es künftig wegen der Preiserhöhung weniger Veranstaltungen der Ochtendunger Gruppen in der Kulturhalle geben wird. Noch in diesem Monat würde er sich gern mit anderen Vereinsvertretern zusammensetzen, damit gemeinsam überlegt werden kann, wie man mit der neuen Situation umgehen will. Anne Fuhrmann