Nickenich: Frau zusammengetreten

Nickenich

Erst haben sie die 18-Jährige beleidigt, dann traten sie auf sie ein: Zwei Männer haben in der Nacht auf Samstag um 00.30 Uhr eine Frau aus Rieden in Nickenich auf einem abgelegenen Parkplatz in der Eicher Straße zusammengeschlagen und verletzt zurückgelassen.