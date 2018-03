Nickenich: Anonyme Briefe werfen Busch nicht aus der Bahn

Gottfried Busch ist Ortsbürgermeister in Nickenich – seit geschlagenen 20 Jahren. Die RZ hat mit ihm über Lust und Frust, über Höhen und Tiefen im Job gesprochen.

Der Chef vor seinem Rathaus: Gottfried Busch hatte den Umbau vorangetrieben, im alten Gemeindesitz ein Jugendzentrum eingerichtet. Worauf der 63-Jährige stolz ist und was ihn nervt, erzählt er im Interview.

Foto: Steinert – stt

Nickenich – Gottfried Busch gehört mittlerweile zur Gemeinde wie die große alte Linde an der Hauptstraße. Hoch gewachsen, stämmig gebaut, die grauen Haare kurz getrimmt, so kennen ihn die Einheimischen. Seit 36 Jahren lebt der 63-Jährige in der Gemeinde. Seit 20 Jahren ist er ihr Chef. Friedel, so nennen ihn seine Freunde, hört zu, wenn Menschen ihn aufsuchen.

Über sich selbst zu sprechen, fällt ihm indes nicht leicht. Bei persönlichen Fragen lehnt er sich im Stuhl zurück, faltet die Hände vor dem Bauch, schaut auf den Tisch. Seine Mitarbeiter empfinden die Zusammenarbeit als angenehm, auch wenn jeder Chef so seine Macken habe, heißt es. Kollegen aus der Lokalpolitik wie der Erste Beigeordnete Michael Krings schätzen seinen Rat und seinen Einsatz für den Ort. Hans-Egon Schwarz von der WAV lobt sein Engagement, bezeichnet ihn als unaufgeregt, attestiert ihm einen Dickschädel und tiefsinnigen Humor. Wir haben den Dorfchef zum Interview getroffen.

20 Jahre sind ein lange Zeit: Wann haben Sie zuletzt gedacht: Jetzt reicht’s mir?

Das war vorletzte Woche. Aufgrund eines anonymen Briefes. Darin wird allgemein über Nachbarn geschimpft, ohne den eigenen Namen anzugeben. Das finde ich feige. Solche Sachen kommen aber öfter vor, von Anfang an. Offen zu reden, wäre doch viel besser. Dennoch überwiegt das Positive, sonst würde ich das ja nicht machen.

Was macht denn für Sie den Reiz aus, Ortsbürgermeister zu sein?

Mir gefallen die gestalterische Tätigkeit und der Umgang mit den Bürgern und mit den Ratsmitgliedern. Und natürlich die sachliche Diskussion.

Gibt es Momente, in denen Sie bereuen, das Amt innezuhaben?

Ja. Bei der Schließung des Lavamaars gab es diesen Moment. Man muss einen Beschluss herbeiführen, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr trägt, und man muss Mitarbeiter, die Jahrzehnte tätig waren, freistellen. Das war hart.

Auch wenn Sie sich schwer damit tun, sich selbst zu loben. Worauf sind Sie stolz?

Dass mich die Bürger wiedergewählt haben. Und auf die vielen Projekte, die wir angeschoben haben. Rathausumbau, Pellenzmuseum, Info- und Kulturscheune. Und unsere Straßen sind im Vergleich zu anderen ganz gut.

Gibt es eigentlich Menschen, die neidisch auf Sie sind?

Das weiß ich nicht.

Haben Sie irgendwann mal an den Sprung in die höhere Politik gedacht?

Das war nie ein Thema für mich. Ich möchte hier vor Ort bleiben.

Kommen wir mal zu Ihnen persönlich. Sie stammen ja aus Bayern …

Aus Franken. Genauer gesagt aus Oberfranken.

Genau, aus Ebersdorf bei Coburg. Wenn Sie an Ihre Heimat denken, dann denken Sie vor allem an …

Dass ich da geboren und zur Schule gegangen bin, dass da meine Mutter und die Familie meines Bruder wohnen und dass es eine schöne Gegend ist.

Verspüren sie manchmal Heimweh?

Meine Heimat ist inzwischen hier. Aber ich fahre noch gerne ins Coburger Land. Gerade fällt mir auf: Wenn ich sage, ich fahre nach Hause, dann meine ich Ebersdorf.

Haben Sie Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen in Ebersdorf und Nickenich gefunden?

Ja, die Zugänglichkeit und Offenheit der Einwohner. Ich bin hier sehr freundlich aufgenommen worden.

Haben Sie einen Lieblingsort in Nickenich?

Mein Haus, der Garten. Ich bin gerne in der Natur und im Wald.

Sie sind mittlerweile eng mit dem Ort verbunden. Wie schaffen Sie es, die Wage zwischen Amt und Freundschaft zu halten?

Ich versuche, eine gewisse Linie zu halten. Man kann es eben nicht jedem Recht machen und muss abwägen, was für die Allgemeinheit gut ist. Im Zweifelsfall lasse ich Sachen im Rat entscheiden. Die meisten wissen auch, dass sie mich zu nichts überreden können.

Schauen wir mal zurück: Welche waren die schönsten Momente in Ihrer Laufbahn?

Ganz klar die Erweiterung des Kindergartens und die Ausweisung zwei neuer Baugebiete, alles, was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Unsere Zukunft liegt beim Nachwuchs. Und mit neuen Baugebieten spricht man auch junge Familien an.

Und welche waren die schlimmsten Momente?

Der Ertrinkungstod eines Kleinkindes im Lavamaar und die Schließung des Lavamaars.

Was hat sich denn in 20 Jahren in Ihrer Arbeit verändert?

Der Schriftkram wird mehr: Stellungnahmen zu Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Bebauungsplänen. Und das Anspruchsdenken mancher Bürger nimmt zu: möglichst noch mehr Grün, das stets gepflegt ist. Die Leute sagen, sie helfen dabei. Und wenn es drauf ankommt, sind nur wenige da.

Ihnen scheint die Puste nicht auszugehen: Was wollen Sie noch in Nickenich bewirken?

Das Baggerado soll zum Tragen kommen. In Verbindung mit der Verbandsgemeinde will ich die Wanderwege ausbauen. Und ich hätte gerne mehr Veranstaltungen in der Kulturscheune, soweit es im Rahmen der Finanzen möglich ist.

Wofür sind Sie bekannt?

Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, möchte ich es nach Möglichkeit durchführen. Außerdem kann ich zuhören und versuche zu helfen. Ich denke, dass ich auch ausdauernd sein kann.

Verraten Sie uns etwas, dass wir noch nicht von Ihnen wissen?

Da fällt mir nichts ein.

Was sollen die Menschen mal über Sie sagen, wenn sie nicht mehr da sind? Der Busch …

... hat seine Tätigkeit ganz gut gemacht.

Wann reicht es Ihnen denn endgültig? Also wann ist Schluss mit Busch?

Ich weiß es im Moment selbst noch nicht. Sollte ich weiter machen wollen und sollten meine Familie und die Fraktionen dafür stimmen, dann entscheiden es letztendlich die Bürger, wann Schluss ist.

Das Gespräch führte unsere Redakteurin Katrin Steinert