Neujahrsempfang: CDU Polch sieht 2018 weiteren Schub nach vorn – Kritik an SPD und FWG im Stadtrat

Chancen sehen und ergreifen. Darauf kommt es nach Meinung des CDU-Stadtverbands Polch an. Gino Gilles, der Stadt- und Gemeindeverbandsvorsitzende, stellte beim Neujahrsempfang die wesentlichen Projekte für das neue Jahr vor, auf die es seines Erachtens ankommt.

Gilles nannte dabei eine ganze Reihe von Vorhaben, die seines Erachtens für Polch 2018 einen weiteren Schub in seiner beispielhaften Entwicklung versprechen. Im Rahmen des Förderprogramms ländliche Zentren würden viele private Sanierungsmaßnahmen angestoßen, so Gilles. Die Fortschreibung der Dorferneuerung in den Stadtteilen zeige mit dem Bürgertreff in Ruitsch erste konkrete Ergebnisse. Insgesamt 33 Hektar Industrie- und Gewerbeflächen stünden zur Vermarktung bereit. „Alle notwendigen Gutachten wurden erstellt, es liegt ein baureifes Gelände vor“, betonte Gilles und verwies auf die 24 Hektar zwischen Kreisel und Forum, die mit erheblichem Aufwand für eine Erweiterung von Griesson vorbereitet wurden.

Mit dem Schlagwort „Schubladenplanung“ erinnerte Gilles an seinen Vorgänger Leo Schönberg, dessen vorausschauende Politik Polch zugutegekommen sei. Neue Sportflächen würden hinter dem Forum entstehen, dafür werde der Hartplatz in der Aspelerstraße in ein Wohngebiet umgewandelt. In diesem Jahr, so kündigte Gilles an, werde der Kreisel in der Mertlocher Straße angelegt, die K 33 in Richtung Mertloch saniert und der Unfallschwerpunkt auf der Kuppe beseitigt. Mit der Anlage eines Zentralen Omnibusbahnhofs auf dem Imbissgelände will die Stadt den Schülerverkehr sicherer machen. Als „Leuchtturmprojekt“ wertete der Stadtverbandsvorsitzende die Umwandlung des ehemaligen Krankenhauses in ein Multifunktionshaus für Vereine und soziale Einrichtungen. Hier stehe der Stadt eine einmalige Förderchance von 90 Prozent in Aussicht. „Ein Vertreter des Innenministeriums hat sich angekündigt“, berichtete Gilles. Kein Verständnis zeigte er dafür, dass die Opposition im Rat dem Vorhaben bislang die Zustimmung verweigert.

„Man kann in Polch lernen, dass erfolgreiche Politik damit beginnt, dass man in gutem Einvernehmen arbeitet“, betonte der Landtagsabgeordnete Adolf Weiland in seinem Grußwort und verwies auf die gute Zusammenarbeit von Gino Gilles mit Stadtbürgermeister Gerd Klasen. Weiland freute sich über den erfolgreichen Abschluss der GroKo-Sondierungen in Berlin und sah darin eine gute Grundlage dafür, um das Land in zentralen Handlungsfeldern voranzubringen. Er nannte die Themen Digitalisierung, Kinder und Familie, Investitionen in Schulen, Grundrente, Begrenzung der Zuwanderung und 15 000 neue Stellen für die innere Sicherheit. Direkt aus Berlin kommend, gesellte sich Mechthild Heil zu den Maifelder CDU-Freunden, um diesen von der erlebten Atmosphäre bei den Sondierungen zu berichten.

