Neujahrsempfang: CDU mahnt Stadtentwicklung in Mayen an

Der Stadtverband der CDU Mayen hat den Reigen der Neujahrsempfänge eröffnet. Rund 150 Bürger folgten am Freitagabend seiner Einladung in die Aula der Dachdeckerfachschule.

Gut gelaunt ins neue Jahr: Bernhard Mauel (links) und Mechthild Heil (Mitte) sprachen während des Neujahrsempfanges der CDU Mayen in der Aula der Dachdeckerfachschule.

Foto: Axel Holz

Nach eigenen Angaben trat der Stadtverbandsvorsitzende Bernhard Mauel zum 29. Mal in dieser Traditionsveranstaltung ans Pult. Er versprach vorab, sich kürzer als üblich zu fassen. Von den 34 Minuten seiner Rede entfiel der größere Teil auf die Begrüßung der Gäste, darunter aktuelle und ehemalige Mandatsträger von CDU, SPD, FDP und Freien Wählern aus der Stadt und ihrer Umgebung sowie Vertreter der Banken, der Feuerwehr, der Verbände und Vereine. Spannender war der politische Teil von Mauels Rede. Krankenhaus, Altes Rathaus und Stadtverwaltung waren seine drei Themen.

Mauel hält die Entscheidung, die Koblenzer Krankenhaus-Standorte des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein zusammenzuführen, grundsätzlich für richtig. Es müssten allerdings noch viele Details geklärt werden, sagte er. Mit Blick auf die derzeitige Ertragslage des Unternehmens sehe er „keine Basis für ein 200-Millionen-Euro-Abenteuer in Koblenz“. Auch müsse darauf geachtet werden, dass das Mayener Krankenhaus in diesem Zusammenhang nicht weiter geschwächt werde, wie das in den vergangenen 15 Monaten schon geschehen sei und wie dies am Beispiel der Kinder- und der Frauenheilkunde erkennbar werde.

Das Thema „Altes Rathaus“ mache derzeit Schlagzeilen, sagte Mauel weiter. Noch bis März werde der Stadtrat zu bewerten haben, ob in dem historischen Gebäude ein Gastronomie-Betrieb einzieht, oder ob es bei der jetzigen Situation bleibe. Es werde anhand von Fakten entschieden, nicht nach Gefühlswelten, betonte Mauel.

Dem Oberbürgermeister der Stadt, Wolfgang Treis, warf Mayens CDU-Chef „Planlosigkeit im Rathaus“ vor. Das Zukunftsthema „Bauliche Entwicklung der Stadt“ werde nicht gesehen. Wer in Mayen bauen wolle, brauche lange Geduld. Und wer von den raren Bauflächen eine bekommen habe, der werde von „unserer Bauverhinderungsbehörde“ gebremst, kritisierte Mauel.

Einen zuversichtlichen Tonfall brachte die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil in den Abend ein. Mit Blick auf die große Politik sagte sie, Miesepeter, Schlechtredner und Schwarzseher nervten, ohne selbst Probleme zu lösen. Die meisten Deutschen schätzten ihre individuelle Situation optimistisch ein – trotz allgemeiner Ängste vor Altersarmut, Verbrechen und Überfremdung. Gespickt mit Seitenhieben auf den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz und die rheinland-pfälzische Landesregierung warb sie für die Politik ihrer Partei, die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland, für eine Verbesserung an den Schulen, gleichwertige Lebensverhältnisse, bezahlbaren Wohnraum und Digitalisierung.

Von unserem Mitarbeiter Axel Holz