An Begeisterung mangelt es dem Team um Mehtap Turan nicht: „Wenn wir gemeinsam anpacken, können wir jetzt das Ruder noch herumreißen“, rief die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv (AAA) den rund 50 Einzelhändlern zu, die zur offiziellen Vorstellung des Projekts „First Friday“ ins Historische Rathaus gekommen waren. Die Idee: Lange Einkaufsabende bis 22 Uhr, die immer am ersten Freitag des Monats stattfinden und von einem kulturellen Programm umrahmt werden, sollen den Kunden in der Andernacher Innenstadt ein Erlebnis bieten, welches sie so weder im Gewerbepark auf der grünen Wiese noch im Internet finden.

Ziel der Aktionsabende ist, dass Menschen aus der ganzen Region Andernach als Einkaufsstadt (wieder)entdecken und über den First Friday hinaus Leben in die Fußgängerzone bringen. Wie dringend ein solcher Impuls ...

Lesezeit für diesen Artikel (528 Wörter): 2 Minuten, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.