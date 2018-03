Neu im Amt: Carmen Barth will für den Wald begeistern

Dass die Tochter eines Försters einmal in die Fußstapfen ihres Vaters tritt, ist zwar nicht verwunderlich, doch Carmen Barth auch nicht in die Wiege gelegt worden. „Als Kind wollte ich Lehrerin werden“, erinnert sich die 46-Jährige. Das war sie auch eine Zeit lang – unter anderem. Seit Ende Oktober leitet die gebürtige Hunsrückerin das Forstamt Koblenz und ist damit unter anderem auch zuständig für den Wald in der Region Mayen/Andernach. Im Gespräch mit der RZ erläutert sie, was ihr im Hinblick auf die Zukunft des Waldes besonders am Herzen liegt.

Foto: pm

Carmen Barth stammt aus Argenthal am nordwestlichen Rand des Soonwaldes in der Nähe von Simmern. Sie lebt dort auch heute, hat einen Deutschen Wachtelhund namens Pucki – diese Rasse züchtet ihr Vater – und ein Pferd. Als „Kind der ‚Generation Waldsterben’“ hat sie sich bereits in der Schule sehr für Umweltthemen interessiert. Während ihres Studiums in Freiburg ist ihr dann klar geworden, dass ihr künftiges Tätigkeitsfeld in der klassischen Forstverwaltung liegen soll. „Es fasziniert mich, vollumfänglich für das Ökosystem Wald zuständig zu sein“, betont die neue Leiterin des Forstamtes Koblenz, das circa 20.000 Hektar Wald umfasst. Dieses Ökosystem muss geschützt und zugleich auch genutzt werden, betont die Diplom-Forstwirtin. „Wir sind Nettoimportland für Holz. Es ist sinnvoll, das Holz nachhaltig hier zu nutzen, unökologische Transportwege zu vermeiden und die Wertschöpfung in der Region zu halten“, betont Barth. Der Holzeinschlag im Bereich des Forstamtes Koblenz beträgt circa 50.000 Festmeter pro Jahr. Durch die Nutzung des Waldes wird steuernd eingegriffen, um ihn zu erhalten.

Der Schwerpunkt im Bereich des Forstamtes Koblenz liegt im Laubholz. Nadelholz gibt es dort, wo es dem Standort entspricht. „Wir wollen einen gewissen Nadelholzanteil erhalten, damit die Sägewerke genügend Rohstoff erhalten“, sagt Barth. Dabei wird im Hinblick auf die klimatischen Bedingungen verstärkt auf Douglasien und Weißtannen gesetzt. „Angesichts des Klimawandels sind klimastabile Wälder die prioritäre Aufgabe“, erläutert Barth. Und die beginnt mit der Wahl der Baumarten. Benötigt werden Bäume, die mit Klimaschwankungen besser zurechtkommen, sodass sie gesund und stabil wachsen. Das Ziel sind „gesunde Mischbestände“.

Die große, immer im Auge zu behaltende Aufgabe sieht Carmen Barth darin, für den Wald den Dreiklang „Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion in einem ausgewogenen Verhältnis zu halten“ und stets das komplette Ökosystem im Blick zu haben. Die Mitarbeiter des Forstamtes sind Ansprechpartner für alle, die Interesse am Wald haben und die umfassend zum Thema beraten werden wollen, insbesondere für die Ortsgemeinden.

Die Urbanisierung habe zu einer gewissen „Naturferne“ in der Bevölkerung geführt. „Es ist Aufgabe der Förster, Wissen zu vermitteln und Verständnis für den Wald zu wecken“, ist Barth überzeugt. Gerade dieser Aspekt hat im Forstamt Koblenz – als Beispiele seien die jährlichen Waldjugendspiele mit Hunderten Grundschülern und das Jahresprogramm in Zusammenarbeit mit der Stadt genannt – inzwischen eine lange Tradition, die sie fortführen und „mit neuen Ideen füttern“ möchte. Zwei Förster sind speziell für Öffentlichkeitsarbeit und Umweltpädagogik zuständig – ein Bereich, der der neuen Leiterin am Herzen liegt, wie sie betont. So hat sie während ihrer Tätigkeit im Forstamt Soonwald viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben und ein Walderlebniszentrum aufgebaut. Zudem initiierte sie Wildkochkurse, bei denen beispielsweise ein Metzger gleich ein ganzes Reh portioniert hat, das die Teilnehmer dann zubereitet haben.

Von unserem Redakteur Peter Miltz