Naturexperte Peter Flick: Dem Wolf auf der Spur

Peter Flick ist sicher: Der Wolf ist zurück. Erstmals seit mehr als 150 Jahren streift er wieder durch den Kreis Mayen-Koblenz und angrenzende Regionen. Flick ist einer von 31 Großkarnivoren-Beauftragten von Landesforsten Rheinland-Pfalz.

Folgt dem Wolf: Peter Flick, hier mit seinem Gebirgsschweißhund "Balou", sammelt im Auftrag von Landesforsten Rheinland-Pfalz die Daten über entsprechende Sichtmeldungen.

Foto: Julian Turek

Dieser sperrige Begriff steht für Ehrenamtler, die von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) ausgebildet werden. Sie sammeln und überprüfen Meldungen, die auf Großkarnivoren hinweisen. Großkarnivoren sind größere Fleischfresser wie Wolf und Luchs.

Ob es sich bei dem Wolf um das Tier handelt, das vor einiger Zeit im Westerwald in einem Damwildgehege neun Tiere oder bei Leubsdorf am Rhein einige Schafe gerissen hat, ist unsicher. Laut Flick gibt es jedenfalls "Sichtmeldungen im Wald um den Laacher See, entlang der A 61 und im Hunsrück bis nach Boppard. Die DNA-Beweise fehlen in diesen Gebieten noch", erklärt der 74-Jährige. Auch für den Bereich zwischen Plaidt und Ochtendung haben ihn schon Hinweise auf einen Wolf erreicht.

Flicks Einsatzgebiet als Großkarnivoren-Beauftragter erstreckt sich von Mayen-Koblenz bis in den Rhein-Hunsrück-Kreis. Wenn irgendwo ein Pfotenabdruck entdeckt wird, der von einem Wolf stammen könnte, rückt er an. Wenn in diesem Gebiet ein Reh verdächtige Bissspuren aufweist, ist er zur Stelle. Und wenn eine Wildkamera keinen Fuchs abgelichtet hat, sondern ein graues Phantom, nimmt er die Bilder unter die Lupe. Von den zwei Großkarnivoren Wolf und Luchs, die in Deutschland vorkommen, dürfte in unserer Region am ehesten der Wolf eine Rolle spielen.

Seit einigen Jahren ist der ehemalige Kriminalbeamte für das sogenannte Monitoring in der Region verantwortlich. Das Monitoring, das von der FAWF geleitet wird, liefert Erkenntnisse zu Vorkommen und Verbreitung des Luchses und Wolfes und stellt eine wichtige Grundlage für den Schutz dieser bedrohten Tierarten dar. Hierzu werden alle Hinweise gesammelt und nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewertet.

"Es ist wichtig, dass diese Ergebnisse objektiv und glaubhaft sind", erklärt Flick, der mit seiner Ehefrau und seinem bayerischen Gebirgsschweißhund "Balou" in Faid bei Cochem wohnt. 2010 wurde er zum Großkarnivoren-Beauftragten ausgebildet. Ursprünglich wollte der Naturexperte nur "Luchsberater" werden, heute ist sein Aufgabengebiet viel größer. Wird ein Luchs oder ein Wolf von der Bevölkerung gesichtet, ist der Großkarnivoren-Beauftragte der erste Ansprechpartner. Zur Umsetzung des Monitorings wurde Rheinland-Pfalz in 31 Bereiche unterteilt, die jeweils von einem Großkarnivoren-Beauftragten betreut werden. Diese werden von der FAWF ausgebildet und unterstützen die Anstalt ehrenamtlich bei Sammeln und Überprüfen von Meldungen. "Wir vermuten, dass der Wolf, der in unserer Region unterwegs ist, aus dem Osten kommt", sagt Flick. Das sei durchaus möglich, einzelne Wölfe seien nachweislich mehr als hundert Kilometer quer durch Rheinland-Pfalz gewandert. Flick: "Ohne Probleme kann ein Wolf in der Nacht 60 bis 80 Kilometer zurücklegen."

Mindestens einmal im Monat wird Flick zu einer Untersuchung in seinem Beobachtungsgebiet gerufen. Vor einiger Zeit war er in Urbar. Augenzeugen berichteten von einem Wolf. "Von den Beschreibungen ist es sehr gut möglich, dass der Wolf auch in diesem Gebiet unterwegs war", erklärt er.

Luchse haben sich in seinem Gebiet hingegen noch nicht blicken lassen. "Das kann sich aber problemlos ändern. Bergmassive oder Flüsse sind keine Hindernisse für sie", so Flick. Er verweist hier auf das Luchsauswilderungs-Programm im Pfälzerwald. Gut möglich also, dass bald auch der Luchs in unseren Wäldern zu Hause ist.

Aktuell beschäftigt ihn nur der Wolf. Gejagt werden darf der im Übrigen nicht. Im Gegenteil, der Wolf genießt den höchstmöglichen Schutzstatus nach dem Bundesnaturschutzgesetz. "Es ist ein Straftatbestand, wenn man einen Wolf tötet", warnt Flick.

Wer glaubt, in unserer Region einen Wolf gesichtet zu haben, kann sich bei Peter Flick melden: Telefon 02671/4774 oder per E-Mail an hpflick@t-online.de

Von unserem Mitarbeiter Julian Turek