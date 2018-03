Närrisches Rendezvous: RZ hat Karnevalisten nach Mayen-Hausen eingeladen

1 von 31

Ausgelassene Stimmung im buntdekorierten Bürgerhaus in Hausen: Beim närrischen Rendezvous der Rhein-Zeitung schunkelten, tanzten und sangen rund 270 geladene Gäste am Donnerstagabend sozusagen stellvertretend für alle Karnevalisten, die sich in unserer Region um das Rheinische Brauchtum verdient machen.

Foto: Elvira Bell