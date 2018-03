Nacht der Vulkane: Buntes Treiben vor dem Ausbruch

Die Eruption eines Vulkans feiern? Das klingt merkwürdig. Doch der Ausbruch des Laacher-See-Vulkans vor 13 000 Jahren hat der Region viel Reichtum und eine abwechslungsreiche Landschaft geschenkt. Traditionsgemäß feiert die Region dieses Ereignis eine Woche lang mit bunten Aktionen an verschiedenen Orten.

Das Wetter ließ gegen Abend zwar zu wünschen übrig, aber das Duo Fishball ließ sich davon nicht abschrecken und heizte dem Publikum ein. Foto: sil

Nickenich – Die Eruption eines Vulkans feiern? Das klingt merkwürdig. Doch der Ausbruch des Laacher-See-Vulkans vor 13 000 Jahren hat der Region viel Reichtum und eine abwechslungsreiche Landschaft geschenkt. Traditionsgemäß feiert die Region dieses Ereignis eine Woche lang mit bunten Aktionen an verschiedenen Orten. Für den krönenden Abschluss der "Nacht der Vulkane" in Nickenich hatten die Veranstalter einiges auf die Beine gestellt. Nur das Wetter wollte zum feurigen Höhepunkt nicht mehr so richtig mitspielen.

Die Besucher des Areals an der Pellenzhalle erwartete am Nachmittag ein besonders familienfreundliches Programm. So hatte etwa die Brohltaler "Cohors XXVI VCR" ihr Lager aufgeschlagen. Eine Gruppe von 20 Personen, deren Kleidung der Zeit der Antike nachempfunden war, zeigte römische Handwerkskunst und Lebensgewohnheiten. Holger Hirt aus Beulich bei Emmelshausen demonstrierte die Herstellung eines Kettenhemdes, wie es die römischen Soldaten trugen. Etwa 200 Arbeitsstunden dauert es, rund 30 000 kleine Metallringe ineinander zu haken. Der Aufwand lohne sich: Hirt habe nachgewiesen, dass sich beim Aufprall eines mit der Armbrust abgeschossenen Projektils die Ringe eines vernieteten Kettenhemdes nur verformt hätten, nicht aber durchschlagen wurden.

Am Stand daneben schilderte Dieter Paulukat aus Kruft, der in der Kohorte den Rang eines Optios hat, an einem Modell, wie der römische Limes am Rhein aufgebaut war und verteidigt wurde. Andere Mitglieder der Gruppe präsentierten römische Spiele und Schmuck oder Keramik. Auch in der Römerzeit verwendete Speisen gab es zu sehen. Peter Tietze aus Wachtendonk am Niederrhein bot selbst gefertigte und gegerbte Schuhe aus Lederstreifen an, wie sie die Menschen früher trugen. Dieses Angebot passte gut zur Pellenz, die reich an Funden und Relikten aus der Römerzeit ist. Neben dem Markt lockten für die jungen Besucher die riesigen Holzspiele der Eitorfer "Phantasiothek" sowie ein acht Meter hoher Kletterturm eines Anbieters aus Bad Neuenahr und Fahrten mit dem Planwagen.

An der sogenannten rollenden Erlebnisschule Wald und Wild konnten in einem Quiz heimische Tierarten geraten werden. Dort demonstrierte Karl-Hermann Gräf, Leiter des Forstreviers Laacher See, welche Bodenabdrücke Wildschweine, Rehe oder Dachse hinterlassen. Die Tiere sah sich auch Luna Becker (8) an: "Mir hat auch das Klettern sehr viel Spaß gemacht." Vater Peter Becker war von den Angeboten zur "Nacht der Vulkane" begeistert: "Es ist eine schöne Sache und ich finde es gut, dass so viel für die Kinder gemacht wird", meinte der Nickenicher.

Am späteren Nachmittag verschwand die Sonne allerdings. Die meisten Besucher schützen sich vor dem Regen unter den Zelten oder unter den Vordächern der Pellenzhalle und der angrenzenden Schule. Sie sahen sich die Ausstellung der Werke von den Nickenicher Künstlerinnen Alisha Mosen und Kathrin Mallmann in der Grundschule an oder tranken gemütlich einen Cocktail.

Als das Musikprogramm startete, schnappten sich einige einen Regenschirm und stellten sich vor die Bühne, wo in Zusammenarbeit mit dem Radiosender RPR 1 beispielsweise das Duo Fishball spielte. Es gab sein Bestes, um die Stimmung für den anschließenden nachgestellten Vulkanausbruch mit Feuerwerk anzuheizen. Auch die Vertreter der Veranstalter – die Verbandsgemeinden (VG) Brohltal, Mendig und Pellenz, die Stadt Mendig, die Ortsgemeinde Nickenich und das Kloster Maria Laach – nahmen die Witterung gelassen. Abgesehen vom verregneten Abschlusstag sei die "Nacht der Vulkane" sehr gut angenommen worden, sagte Bernd Schemmer, Abteilungsleiter Kultur der VG Pellenz. So hätten auch am Vorabend bei der Party in der Pellenzhalle 500 junge Leute ausgelassen gefeiert. Von unserem Mitarbeiter Silvin Müller