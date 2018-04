Der Plan eines Andernacher Projektentwicklers, auf einem ehemaligen Tankstellengelände in der Koblenzer Straße ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten, erhitzte vor rund drei Jahren die Gemüter: Nachbarn des Anwesens und schließlich auch Stadtratsmitglieder kritisierten, dass der geplante Bau zu wuchtig für den historischen Straßenzug am Stadteingang sei und das historische Eckhaus an der Ecke zur Konrad-Adenauer-Allee in seiner Wirkung beeinträchtige. Gegen den negativen Bauvorbescheid der Stadt klagte der Investor vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht.

Jetzt steht fest: Das Gebäude wird, wie vom Projektentwickler geplant, in der Koblenzer Straße errichtet. Die Stadt Andernach erteilte kürzlich eine entsprechende Baugenehmigung. Bevor die Geschosse in die Höhe wachsen ...

Lesezeit für diesen Artikel (410 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

