Nach längerer Debatte: Ortsgemeinde wird Bauträger von Mertlocher Kita

Aus unserem Archiv

Mertloch

Soll die Gemeinde den katholischen Kindergarten St. Josef übernehmen? Über diese Frage hat der Mertlocher Gemeinderat lange diskutiert. Nun steht fest: Der Kindergarten bleibt in kirchlicher Trägerschaft, das heißt unter der Leitung der Kita gGmbH Koblenz. Eine Kommunalisierung kommt derzeit nicht in Betracht. Die Bauträgerschaft geht allerdings, wenn alle Beteiligten der jetzt ausgehandelten Verfahrensweise zustimmen, auf die Gemeinde Mertloch über, die mit der Kirchengemeinde einen Erbbaurechtsvertrag schließen will.