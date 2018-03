Nach 46 Jahren als Büttenredner bei der Andernacher Prinzengarde: Et Diedesche winkt zum Abschied

Er schrieb Geschichte im Annenacher Karneval: Am Dienstag wird Dieter Scharnbach in der Mittelrhein-Halle beim Möhnenkaffee Abschied von den närrischen Bühnenbrettern, die die Welt bedeuten, nehmen.

Dieter Scharnbach bleibt der Prinzengarde auch in Zukunft erhalten: Statt auf wird er künftig ausschließlich hinter der Bühne mitwirken.

Ein letztes Mal wird er sich das Gesicht ein wenig schminken, sich in seinen schwarzen Mantel schwingen und die silberfarbene Perücke aufsetzen. Mit seinem diesjährigen Auftritt als Dietlinde – der karnevalistische Tausendsassa verkörpert eine 105-jährige rüstige Seniorin – wird „Et Diedesche vum Rhäin“, wie Scharnbach in seiner Heimatstadt liebevoll genannt wird, seine närrische Karriere als Büttenredner beenden.

Seit 1973 begeistert der Karnevalist als Einzelvortragender die Möhnen. „Ich war der erste Mann, der bei den Möhnen, allerdings als Frau verkleidet, mitmachen durfte“, erzählt Scharnbach. Seine Mutter und auch die damalige Obermöhn hatten ihn gebeten, das bunte Programm zu bereichern.

Auch mal die Bürgermeister durch den Kakao gezogen

Bereits gut eine Woche vor seinem Abschied von den Möhnen stand er an gleicher Stelle zum letzten Mal bei den beiden Prunksitzungen der Prinzengarde – ebenfalls als Dietlinde – auf der Bühne. In den Jahren zuvor war Et Diedesche im eleganten Hochzeitsanzug seines Opas – sein Markenzeichen – mit schwarzer Fliege, weißem Hemd und weißen Handschuhen in die Bütt getreten. Seine Witze und Pointen drehten sich meist um ihn und seine Frau. „Ich habe mich oft selbst auf die Schippe genommen.“

Natürlich sei er hier und da auch auf die Bürgermeister eingegangen. Er habe sie stets „elegant“ durch den Kakao gezogen. Die große Politik in der Bütt war nie sein Ding, und er sei auch nie beleidigend geworden, sagt der Büttenredner. 46 Jahre lang erfreute er das Publikum bei den Sitzungen der Prinzengarde – und das nicht nur mit Solobeiträgen. Über viele Jahre hatte er gleich vier, fünf Auftritte auf derselben Sitzung an einem Abend, unter anderem 25 Jahre mit der Männertanzgruppe, als Solotrompeter oder als Mitglied der Musikgruppe De Möcke. Darüber hinaus kamen auch die Zwiegespräche, die er mit Jürgen Deböser 26 Jahre lang führte, gut an: Die Geburtsstunde der beiden Typen Doof und Döffje war 1986.

Scharnbach nahm mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied von der Prinzengardebühne, die der gelernte Raumausstatter lange Jahre mitgestaltet hatte. „Das Publikum war während meines Auftritts sehr aufmerksam. Man hätte eine Stecknadel fallen hören.“ Der Abschied war für ihn sehr emotional. Das weinende Auge überwog. Er stand immer gern auf die Bühne und freute sich, „wenn die Leute sich amüsiert haben“.

Et Diedesche macht Platz für den Büttenredner-Nachwuchs

Aber er mache ganz bewusst Platz für jüngere Büttenredner, berichtet der 60-Jährige. Getreu dem Lied von Trude Herr „Niemals geht man so ganz“ bleibt Scharnbach der Prinzengardefamilie als Leiter der Fidelitas erhalten. Das heißt, er sorgt auch künftig, wie in den vergangenen 35 Jahren, für den reibungslosen Ablauf und das Programm der beiden Prunksitzungen. „Ich unterstütze den Verein, bin aber aus der Öffentlichkeit verschwunden und werde mich nur noch hinter den Kulissen bewegen.“

Bereits als Zehnjähriger trat Scharnbach dem Fanfarenzug – heute Stabsmusikzug – bei. Fünf Jahre später bekleidete das junge musikalische Talent das Amt des Schüler- und Jugendtambourmajors und von 1977 bis 1992 stand Scharnbach der Musikformation als Tambourmajor vor. Nicht missen möchte er die Session 1989: Damals fungierte er als Kanzler bei Prinz Hein und Prinzessin Christel. 2002 erklomm er als Prinz Dieter II. „Et Diedersche vom Rhein“ gemeinsam mit seiner Frau Helga I. „Vom Trömmelche zum Stippeföttche“ den Narrenthron der Bäckerjungenstadt.

Von unserer Mitarbeiterin Elvira Bell