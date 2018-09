Natalie Karij hat einen Traum: Die Andernacherin will die Flussufer vom Müll befreien – in ihrer Heimatstadt, in den Nachbarkommunen und darüber hinaus. Dafür rief sie vor rund einem Jahr die Initiative „Andernach R(h)einheit“ ins Leben, die zu regelmäßigen Aufräumaktionen einlädt. Um ihr Ziel zu erreichen, plante sie, sich im Bereich Umweltschutzberatung selbstständig zu machen (wir berichteten). Inzwischen ist die junge Frau der Verwirklichung ihrer Vision wieder ein Stück näher gekommen – und hat in der Region zahlreiche Mitstreiter gefunden, die sie bei ihren Vorhaben unterstützen.

So wird es bei der nächsten Aufräumaktion am Andernacher Rheinufer am Freitag, 21. September, ab 15 Uhr erstmals zusätzlich einen Nachhaltigkeitsmarkt in den Rheinanlagen auf Höhe des Hotels Villa ...

Lesezeit für diesen Artikel (450 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

