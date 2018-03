Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Aus unserem Archiv

Mayen

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 258 bei Mayen-Kürrenberg ist am Montagvormittag gegen 10.35 Uhr ein Motorradfahrer aus den Niederlanden lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war weiteren Motorradfahrern in einer Gruppe in Richtung Nürburgring unterwegs. Kurz hinter dem Abzweig nach Mayen stürzte der Mann und rutsche in einen entgegenkommenden Pkw.