Mehr als 130 Polizisten sind am Donnerstag und Freitag Kriminellen auf den Autobahnen 3 und 61 auf der Spur gewesen. Ins Visier gerieten insbesondere „reisende Täter“, also Kriminelle, die die Nord-Süd-Tangenten nutzen, um sich rascher Fahndern zu entziehen. Dabei sind der Polizei an den Kontrollpunkten in Mendig und am Rastplatz Montabaur einige kleinere Fische ins Netz gegangen. Und ein dicker: In Montabaur wird ein Serbe in Gewahrsam genommen, gegen den ein Haftbefehl wegen Mordverdacht besteht.

„Wir haben im Zusammenspiel mit vielen Dienststellen einen guten Erfolg erzielt, der mit einem gewissen Kontrolldruck zu erreichen ist“, sagt Polizeidirektor Joachim Knopp von der Verkehrsdirektion Koblenz. Die Bilanz ...

Lesezeit für diesen Artikel (539 Wörter): 2 Minuten, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.