Ministerin gratuliert zum Jubiläum: Auf die DRV kommt ab 2020 viel Arbeit zu

Es geht um Fragen nach dem Renteneintrittsalter, um Diskussionen über eine Erhöhung der Rentenbeiträge – in schwierigen Zeiten für die gesetzliche Altersvorsorge hat die Zweigstelle der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in Andernach am Montag ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert.

Eine Torte für 125 Jahre Rentenversicherung – in Feierstimmung waren Clemens Hoch (von links), Chef der Mainzer Staatskanzlei, Bürgermeister Claus Peitz, Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles und die RLP-Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherung, Saskia Wollny.

Foto: Raphael Markert

Von unserem Mitarbeiter Raphael Markert

Es gratulierten unter anderem Bürgermeister Claus Peitz, der die Bedeutung der DRV als Teil des soliden Fundaments der Andernacher Wirtschaft hervorhob, und der Chef der Staatskanzlei in Mainz, Clemens Hoch. Zudem war Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) als Gratulantin zur Stelle – von ihr wird im November ein Gesamtkonzept zur Zukunft der Rente erwartet.

Dass die Unsicherheit über die Zukunftsfähigkeit der gesetzlichen Rente in Deutschland groß ist, weiß die Politikerin. Sie formulierte in ihrer Rede vor mehreren Hundert Gästen, dass es kaum ein solch krisenbeständiges Sozialsystem wie das der DRV gebe – und die Behörde so auch für weitere 125 Jahre gewappnet sehe.

Mit mir ist eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters auf keinen Fall zu machen.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles

Schon jetzt ist die Ministerin auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr fixiert – im Gespräch mit unserer Zeitung machte Nahles ihre Position in der aktuellen Rentendebatte deutlich: "Mit mir ist eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters auf keinen Fall zu machen." Wie sich diese Linie allerdings auf den Abfall des Rentenniveaus ab 2030 – denn nur bis dahin gibt es bisher genaue Regelungen – auswirken könne, wollte sie nicht konkretisieren. "Ich halte eine Haltlinie im Rentenniveau für notwendig – wo die allerdings liegt, kann ich jetzt noch nicht sagen." Erst im November wolle sie sich in ihrem Gesamtkonzept dazu äußern, schlussendlich müsse man zuerst eine verlässliche Finanzierung organisieren.

Sie versprach, dass ihr Konzept einen Vorschlag zur Besserung der Situation von Erwerbsgeminderten enthalten werde, zum anderen wolle sie versuchen, auch Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung zu integrieren, denn sie seien doppelt so oft von Altersarmut betroffen wie Angestellte. Um die Altersvorsorge zukunftsfähig zu machen, möchte Nahles auf eine zunehmende Flexibilität im Rentensystem setzen. Es gebe nicht für alle Beitragszahler dieselbe Antwort in der Rentenfrage – eine Lösung könnte laut Nahles das Konzept der Teilrente sein, denn: "Das Rentenaustrittsalter muss flexibler werden." Die Frage, ob damit auch neue Herausforderungen auf die Andernacher DRV-Behörde zukommen werden, bejahte die Ministerin. "Sie wird schon allein deshalb mehr zu tun bekommen, weil die Generation der Babyboomer ab 2020 in Rente geht."

Nahles hofft, dass den Mitarbeitern der Rentenversicherung in Zukunft eine App für das Smartphone einen Teil der Arbeit abnehmen kann – daran arbeite man noch. "Damit sollen sich dann die Bürger direkt ausrechnen lassen können, welche Rentenansprüche sie haben", erklärt die SPD-Politikerin. Das alles gehöre zum Konzept der "Rente 4.0".

Auch in den DRV-Stellen soll die Digitalisierung zunehmend umgesetzt werden – noch arbeiten die Angestellten in Andernach viel mit Akten und Papier, berichtete der Leiter der Andernacher Zweigstelle, Alfred Möntenich. Im Kampf mit der Rentenproblematik sieht er besonders die Arbeitgeber in der Pflicht – sie müssten in Zukunft noch mehr die Gesundheit ihrer Mitarbeiter im Blick haben, damit diese dem Arbeitsmarkt möglichst lange zur Verfügung stehen. "Deshalb gehen wir immer mehr aus eigener Initiative auf die Betriebe zu, um sie für präventive Maßnahmen zu sensibilisieren", erklärt er.

Dass Prävention das Thema der Zukunft sein wird, weiß auch Nahles. Sorgenvoll beobachtet sie die erhebliche Zunahme psychischer Belastungsstörungen bei Arbeitnehmern. Eine Lösung könne da das verstärkte mobile Arbeiten bieten – in der DRV-Stelle lässt man Mitarbeiter bereits von zu Hause aus arbeiten, wie Möntenich erzählte. Er hofft, dass der Andernacher Standort noch viele Jahre bestehen bleiben kann – wenn Nahles mit ihrer Prognose recht behält, scheinen die Zeichen dafür gut zu stehen.