Mendiger Kindergarten-Neubau kommt wie geplant voran

Mendig

Der Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus an der Thürer Straße in Mendig nimmt langsam Formen an. Wie Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel mitteilt, kommen die Arbeiten planmäßig voran. Nach dem Spatenstich Mitte März hätten im Sommer zwar einige heftige Regenfälle zu kurzzeitigen Verzögerungen geführt. Doch insgesamt sei das Vorhaben auf einem guten Weg, sagte Ammel.