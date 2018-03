Mendig will seine Fachoberschule ausbauen: Kreistag unterstützt Vorhaben

An der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) Mendig soll eine FOS mit dem Fachrichtung Gesundheit und Soziales eingerichtet werden. Das wünschen sich sowohl die Schule als auch die Stadt und Verbandsgemeinde Mendig. Nun wurde das Thema im Kreistag behandelt. Der Landkreis ist Träger der RS plus/FOS Mendig. Der Kreistag beauftragte die Kreisverwaltung mit großer Mehrheit, beim Land die FOS Gesundheit und Soziales in Mendig zu beantragen

Wird die Fachoberschule Mendig um den Zweig Gesundheit und Soziales erweitert? Darüber entscheidet nun das Land. Der Kreistag hat die Kreisverwaltung beauftragt, den entsprechenden Antrag zu stellen.

Foto: Andreas Walz

Seit August 2012 ist an der Realschule plus Mendig eine FOS mit der Fachrichtung Technik und dem Schwerpunkt Technische Information eingerichtet. Nun will die Schule zusätzlich die Fachrichtung Gesundheit und Soziales mit dem Schwerpunkt Gesundheit etablieren. Hintergrund: Die FOS Technik wird nicht so frequentiert, wie man sich dies wünscht. Vor allem Mädchen meiden sie eher. Mit einer FOS Gesundheit und Soziales möchte man hier gegensteuern.

Bedenken macht hier die ADD geltend. Als zentrale Verwaltungsbehörde obliegt ihr die Schulaufsicht. Laut Kreisverwaltung hat die ADD vor einem Jahr in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass "es bereits ein breit gefächertes Angebot der Fachrichtung Gesundheit und Soziales in umliegenden Schulen gibt und dass als Fachkombination für die FOS nur die Verbindung Wirtschaft/Soziales mit Gesundheit/Soziales zulässig und genehmigungsfähig ist." So gibt es zum Beispiel eine FOS Gesundheit und Soziales bereits in Kobern-Gondorf. Bei den umliegenden Schulen und Schulträgern stößt der Mendiger Wunsch auch nicht gerade auf Begeisterung, dies geht aus einer Umfrage der Kreisverwaltung hervor. Von 18 angeschriebenen Schulen äußerten sich zwölf und davon drei positiv, vier neutral und fünf negativ. Alle drei Schulträger – die Landkreise Neuwied, Ahrweiler und Cochem-Zell – senkten ebenfalls den Daumen. Zudem hat die Schulleitung der Geschwister-Scholl-Realschule plus in Andernach – vorbehaltlich der Zustimmung der schulischen Gremien – ihr Interesse auf Errichtung einer FOS bekundet.

Jörg Lempertz (CDU) warb um Unterstützung für den Antrag der FOS Mendig. Der Mendiger Verbandsgemeindebürgermeister bemerkte, Monostandorte, wie die Mendiger FOS, die nur die Fachrichtung Technik anbiete, hätten es schwer. Wenn der Kreistag jetzt zustimme, könne das Anliegen der Schule vom Land geprüft werden. Für die SPD machte Fred Pretz deutlich, dass sie die Einrichtung einer FOS Gesundheit und Soziales in Mendig begrüßt. Birgit Meyreis äußerte, die Grünen würden sich bei der Abstimmung enthalten. "Wir sehen den Bedarf nicht." Horst Knopp (AfD) unterstützte hingegen den Antrag und sprach von einer wichtigen Entscheidung für den Schulstandort Mendig. Die FWG sei von Anfang an für die FOS Mendig gewesen, meinte Klaus Endris. Er sprach aber auch die Konkurrenzsituation an, die entstehen könne, wenn die Geschwister-Scholl-Realschule plus in Andernach ebenfalls eine FOS erhalte.

Mit 31-Ja, zwei Neinstimmen und neun Enthaltungen beauftragte der Kreistag die Kreisverwaltung schließlich, beim Land die FOS Gesundheit und Soziales in Mendig zu beantragen.

Albrecht Kahl