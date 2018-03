Mendig: Doch noch Hoffnung für Verbleib der Autobahnpolizei?

Müssen die Mendiger Autobahnpolizisten doch nicht ans Koblenzer Kreuz umziehen? Können sie sogar in ihrer vertrauten Station bleiben? Die Frage steht im Raum, seitdem sich die Hinweise verdichten, das Land verzichte aus finanziellen Gründen auf den bereits fest ins Auge gefassten Neubau im Industriegebiet am Koblenzer Kreuz.

Die Entscheidung ist gefallen: Der Standort Mendig bleibt. Foto: Andreas Walz

Bekanntlich sollten – so die bisherigen Pläne des Innenministeriums – die Polizeiautobahnstationen Mendig und Emmelshausen geschlossen werden. Stattdessen wollte man am Koblenzer Autobahnkreuz eine neue Wache bauen, die beide Stationen ersetzt.

Während in Mendig nun Hoffnung aufkeimt, wächst im Vorderhunsrück der Ärger. Denn die Beamten der dortigen Polizeiautobahnstation in Emmelshausen würden dann nicht nach Koblenz, sondern nach Mendig umziehen. Würde bedeuten: Der Anfahrtsweg wäre dann noch weiter, um zu den Einsatzorten auf der A 61 zwischen Emmelshausen und Stromberg auszurücken. Für die Kommunalpolitiker im Vorderhunsrück wäre dies ein weiterer Schlag ins Gesicht.

Dass der Neubau der zentralen Polizeiautobahnstation (PASt) am Koblenzer Kreuz auf der Kippe steht, bestätigt das Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung. Der Verzicht auf den Neubau der PASt Koblenz und eine "Ertüchtigung der PASt Mendig" sei eine von drei Optionen, die derzeit geprüft würden.

Für den Neubau in Koblenz schienen die Weichen gestellt, als Innenminister Roger Lewentz am Freitag, 27. Mai 2014, an Ort und Stelle den offiziellen Startschuss für das Projekt gegeben hatte. Spätestens 2017, so hieß es damals, sollen die drei Polizeiautobahnstationen Kaisersesch, Mendig und Emmelshausen an diesem zentral gelegenen Standort zusammengeführt werden.

Die überraschende Wende wurde nach Auskunft des Innenministeriums durch den Brand der Raumschießanlage im Polizeipräsidium Koblenz im März 2014 eingeleitet. Zwar blieb man in Mainz vorerst bei den Neubauplänen, aber, so teilt das Ministerium jetzt mit, "unter dem Optimierungsgesichtspunkt und angesichts begrenzter Ressourcen" habe das Innenministerium den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) mit einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beauftragt. Neben dem Neubau der PASt Koblenz und einer Sanierung der drei Schießanlagen im Polizeipräsidium Koblenz kamen auch die Option Neubau PASt Koblenz und Neubau Schießanlagen sowie als dritte Option der Verzicht auf den Neubau sowie der Ausbau der PASt Mendig mitsamt dem Neubau von drei Schießbahnen auf dem Grundstück der PASt Mendig ins Spiel.

Der Emmelshausener VG-Bürgermeister Peter Unkel befürchtet dann wegen der größeren Entfernung eine noch stärkere Beeinträchtigung der Sicherheitssituation auf dem Vorderhunsrück.

In Mendig und Umgebung sieht man das naturgemäß anders. Als vor Jahren der Umzug der dortigen Autobahnpolizei nach Koblenz die Runde machte, liefen Politiker Sturm.

Noch im vergangenen Jahr unternahmen die CDU-Landtagsabgeordnete Hedi Thelen und Mendigs VG-Bürgermeister Jörg Lempertz (CDU) einen erneuten Versuch, den Umzug, der übrigens schon längst hätte stattfinden sollen, zu verhindern (die RZ berichtete). Thelen monierte, in Koblenz solle gut zehn Prozent weniger Personal eingesetzt werden als bisher. Jörg Lempertz befürchtete, dass die Sicherheit besonders im nördlichen Autobahnabschnitt nicht mehr hinreichend gewährleistet werden könne.

Völlig überrascht von der neuen Entwicklung ist der Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig: "Ich habe davon bisher keine Kenntnis", sagt er auf RZ-Nachfrage und legt großen Wert darauf, "dass es bei der bekannten Planung bleibt." ww/atk/is