Mehr Platz fürs Parkhaus: Mayen reißt Gebäude ab

Den Beschluss hat der Mayener Stadtrat schon vor einem halben Jahr gefasst, jetzt wird er in die Tat umgesetzt: Am Entenpfuhl laufen nun Abrissarbeiten. Sie sind nötig, um Platz für das Parkhaus zu schaffen, das die Stadt an der Straße „Im Keutel“ bauen möchte. Die Arbeiten in einem Garagenhof am Entenpfuhl sind aber nur der Anfang: In den kommenden Wochen werden weitere städtische Gebäude im sogenannten Gerberviertel abgerissen. Die RZ beantwortet die fünf wichtigsten Fragen.