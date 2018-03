Mehl verwandelt Gelände von Polcher Großbäckerei in Winterlandschaft

Aus unserem Archiv

Polch

Fast drei Tonnen feinstes Weizenmehl verteilten sich am frühen Freitagmorgen über das Betriebsgelände der Bäckerei „Die Lohner’s“ in Polch. Der Mehlstaub hinterließ im Umkreis von 50 Metern seine Spuren und verwandelte das Betriebsgelände in eine Winterlandschaft.