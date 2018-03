Maifeld und Untermosel machen touristisch gemeinsame Sache

Mit der Burg Eltz auf der Titelseite einer Freizeitkarte werben die Regionen Maifeld und Untermosel gemeinsam um die Gunst der Touristen. Seit letzter Woche gibt es eine neue topografische Karte, die in Kooperation der beiden Verbandsgemeinden und dem Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation herausgegeben wurde. Ein druckfrisches Exemplar präsentierten vor dem Burgareal Graf und Gräfin zu Elz, die beide sehr angetan waren von der ästhetischen Darstellung, wie es der Graf ausdrückte. „Die Karte bringt zwei Bereiche zusammen, die immer schon zusammen gehörten“, betonte Graf Elz und zitierte den legendären Kurfürsten Balduin, der die Kornkammer des Maifelds und die Weinkammer der Mosel gleichermaßen geschätzt habe.

Maifeld/Untermosel – Mit der Burg Eltz auf der Titelseite einer Freizeitkarte werben die Regionen Maifeld und Untermosel gemeinsam um die Gunst der Touristen. Seit letzter Woche gibt es eine neue topografische Karte, die in Kooperation der beiden Verbandsgemeinden und dem Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation herausgegeben wurde. Ein druckfrisches Exemplar präsentierten vor dem Burgareal Graf und Gräfin zu Elz, die beide sehr angetan waren von der ästhetischen Darstellung, wie es der Graf ausdrückte. „Die Karte bringt zwei Bereiche zusammen, die immer schon zusammen gehörten“, betonte Graf Elz und zitierte den legendären Kurfürsten Balduin, der die Kornkammer des Maifelds und die Weinkammer der Mosel gleichermaßen geschätzt habe.

Es ist bereits die dritte Auflage, die das Landesamt mit Unterstützung durch den Eifel- und Hunsrückverein erarbeitet hat. Erstmals wurden auch die Traumpfade und die Themenwege in die Karte aufgenommen, darunter sogar der erst im Mai eröffnete Kulturweg Lonnig.

Insgesamt acht Traumpfade finden sich im Bereich von Maifeld und Untermosel. An diesen Pfaden liegen Burg Eltz, Burg Pyrmont, Burg Bischofstein, Burg Thurant, die Ehrenburg und die Oberburg mit der Matthias-Kapelle von Kobern. Begleitend zu dem markierten Wegenetz sind auch Einrichtungen wie bewirtschaftete Hütten, Rast- und Grillplätze, Jugendherbergen und Campingplätze dargestellt. Entlang der Wanderwege und Radrouten wurden die Rettungspunkte der Rettungskarte Rheinland-Pfalz übernommen.

„Das Wandern entwickelt sich immer mehr zum Volkssport“, sagte Bürgermeister Maximilian Mumm. Diesen Trend wolle man gerne unterstützen.

Nach der Vorstellung der neuen Freizeitkarte auf Burg Eltz trafen sich die Bürgermeister der beiden Verbandsgemeinden im Münstermaifelder Rathaus. Dort hatte die Verwaltung zeitgleich mit der Nacht der Museen eine „Tourist Information Maifeld“ eröffnet und mit einer touristischen Fachkraft besetzt. Das neue Büro im Erdgeschoss des historischen Amtsgerichtsgebäudes ist an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten können Touristen vormittags das Informationsbüro der Stadt Münstermaifeld oder die Verbandsgemeindeverwaltung in Polch als Anlaufstelle nutzen. Seit der Inbetriebnahme der TI haben schon 500 Gäste das Angebot genutzt. Martina Bang-Dosio, die das TI-Büro in Münstermaifeld führt, verzeichnete auch einen starken Anstieg von telefonischen Anfragen.

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier im Sitzungssaal des Rathauses lobte Bruno Seibeld die seit zwei Jahren gut gewachsene Zusammenarbeit der beiden Verbandsgemeinden in Sachen Tourismus. „Wir werden die Kooperation weiter aufbauen“, versprach Seibeld.

Bürgermeister Maximilian Mumm freute sich darüber, dass die Gremien den Weg zur Einrichtung des TI-Büros freigemacht hätten. „Auf dem Maifeld kommt nur eine Stadt dafür infrage“, betonte Mumm. Man könne die Touristen nicht einfach so rumlaufen lassen, sondern müsse ihnen Informationen anbieten.

Stadtbürgermeister Robert Müller verwies auf das von der VG beauftragte CIMA-Gutachten. Dies hatte die Verlegung des Tourismusbüros nach Münstermaifeld vorgeschlagen. Nach der Einrichtung des Büros seien noch weitere Initiativen entstanden. Ab Juli bieten die Stadtführer auch an Samstagen Führungen durch die historische Altstadt an.