Lukasmarkt: Pferdehandel steht vor dem Aus

Die Tage des Pferdehandels während des Mayener Lukasmarktes sind gezählt. Einmal noch werden auf dem Viehmarktplatz an der Polcher Straße Pferde zum Verkauf angeboten, danach ist Schluss damit. Das hat der Mayener Marktausschuss einstimmig beschlossen. Am Showprogramm wird sich hingegen vorerst nichts ändern. Doch für die Zukunft kündigen sich weitere Reformen des Pferdemarktes an.

Der Pferdemarkt ist ein traditioneller Bestandteil des Mayener Lukasmarktes. Mit dem Handel von Pferden soll vom kommenden Jahr an aber Schluss sein. Eine Neuausrichtung steht bevor. Das hat der Marktausschuss beschlossen.

Foto: Archiv/Andreas Walz

Letztlich waren sich die Mitglieder des Marktausschusses einig: Den Pferdehandel abzuschaffen, ist die richtige Entscheidung. Auch wenn das bedeutet, eine Stück Lukasmarkt-Tradition aufzugeben. Daran erinnerte Oberbürgermeister Wolfgang Treis: „Der Ursprung des Lukasmarktes war ja der Viehhandel, und nicht ein Showprogramm.“

Doch die Argumente, die gegen den Pferdehandel sprechen, waren für den Ausschuss überzeugend. Uwe Stefener, der den Pferdemarkt am Lukasmarkt-Dienstag seit 30 Jahren gestaltet, hatte sie in einem Schreiben an die Stadt aufgeführt und dafür plädiert, mit der Tradition des Verkaufs von Handelspferden zu brechen. Stefener warnt vor der Übertragung von hoch ansteckenden Krankheiten und Seuchen, die ein außerordentlich aktuelles Problem darstelle. Im Frühstadium seien „diese Krankheiten nicht durch eine äußere Begutachtung zu erkennen, sodass auch der anwesende Amtstierarzt diese Gefährdungen nicht diagnostizieren kann“, schreibt Stefener.

Dass der Pferdehandel vor diesem Hintergrund keine Zukunft hat, bekräftigte auch Dennis Falterbaum (CDU). „Mein Eindruck ist, dass jemand, der seriös ein Pferd kaufen möchte, das nicht auf dem Mayener Pferdemarkt tut“, sagte Falterbaum. Vielmehr werde sich der Markt zu einem Markt für Pferdebedarf weiterentwickeln.

Lydia Schwindenhammer (CDU) wies darauf hin, dass man bei einer Abschaffung des Pferdehandels nicht mehr von einem Pferdemarkt sprechen dürfe. Das sah auch OB Treis so: „Diese Transparenz müssen wir herstellen.“ Vom Jahr 2018 an dürfte der Pferdemarkt also einen neuen Namen bekommen.

In seinem Schreiben an die Stadtverwaltung regt Uwe Stefener noch weitere Veränderungen an, die im Marktausschuss allerdings kritischer gesehen wurden als die Abschaffung des Pferdehandels. Diese Punkte sollen in der nächsten Ausschusssitzung mit Stefener persönlich erörtert werden. Dazu will der Ausschuss einen Fragenkatalog vorbereiten, der in der Sitzung abgearbeitet werden soll.

Konkret geht es um mehrere Vorschläge, die Stefener zur Weiterentwicklung des Marktes gemacht hat. Sein Konzept für die kommenden Jahre sieht vor, die Attraktivität des Showprogramms zu steigern. Das wäre mit höheren Aufwandsentschädigungen für die Akteure verbunden. Daher soll auch der Eintrittspreis von derzeit 5 Euro auf zunächst 6 Euro und später auf 8 Euro erhöht werden. Vom Jahr 2019 an möchte Stefener auch seine potenziellen Nachfolger in die Gestaltung des Marktes einbinden. Zudem plant er, das Verpflegungszelt für Besucher und Akteure zu vergrößern. Seine Vision für das Jahr 2025 ist, den Pferdemarkt vom Dienstag auf einen Samstag zu verlegen.

Bei diesen Vorschlägen hat der Ausschuss zum Teil noch erheblichen Beratungsbedarf, wie Dieter Winkel (CDU) betonte: „Das sind Verhandlungssachen, die wir unbedingt mit Herrn Stefener besprechen müssen.“ Als Beispiel nannte er die höheren Eintrittspreise. „Die kommen eventuell nicht gut an.“ Und eine Verlegung des Pferdemarktes von Dienstag auf Samstag schloss Winkel kategorisch aus: „Der Lukasmarkt ist ein historisch gewachsener Markt, und der Viehmarkt war immer am Dienstag. Eine Verlegung ist mit mir nicht zu machen.“

OB Treis wies darauf hin, dass der Ausschuss die Frage einer Verlegung noch nicht beantworten sollte. „Das wäre erst in acht Jahren“, sagte Treis. „Bis dahin kann noch viel passieren.“ Stattdessen einigte sich der Ausschuss darauf, Uwe Stefener zur nächsten Sitzung einzuladen und die offenen Fragen mit ihm zu diskutieren.

Der nächste Lukasmarkt ist von Samstag, 14., bis Sonntag, 22. Oktober in der Mayener Innenstadt. Der Pferdemarkt ist am Dienstag, 17. Oktober, auf dem Viehmarktplatz.

Von unserem Redakteur Hilko Röttgers