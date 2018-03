Lanz, Bautz & Co – Traktorenfans zeigen ihre Schmuckstückchen

Schon von Weitem hörbar war in der beschaulichen Vordereifelgemeinde Weiler ein munteres Geknatter. 40 fahrtüchtige, alte Traktoren und Schlepper haben die Besucher am Wochenende begeistert. Zu diesem Oldtimer-Traktorentreffen hatten Brigitte und Peter Hamacher zum 14. Mal eingeladen.

Weiler – Schon von Weitem hörbar war in der beschaulichen Vordereifelgemeinde Weiler ein munteres Geknatter. 40 fahrtüchtige, alte Traktoren und Schlepper haben die Besucher am Wochenende begeistert. Zu diesem Oldtimer-Traktorentreffen hatten Brigitte und Peter Hamacher zum 14. Mal eingeladen.



Alte Traktoren der Marken Eicher, Lanz, Bautz und Güldner, historische Kraftfahrzeuge sowie landwirtschaftliche Geräte von anno dazumal, die Werner Berg aus dem benachbarten Luxem präsentierte, erinnerten in der Kirchstraße an die „gute alte Zeit“ und weckten Erinnerungen.

Viele der ausgestellten motorisierten historischen Gefährte haben inzwischen einen hohen Liebhaber- und Sammlerwert. Eine besondere Augenweide unter den zum größten Teil liebevoll restaurierten Vehikeln war ein 17 PS starker, königsblauer Lanz Bulldog 1706 mit einem großen Holzlenkrad aus dem Jahre 1954. Die Typbezeichnung 1706 spiegelt sich im Übrigen im amtlichen MYK-Kennzeichen des Schmuckstücks wider. Ein weiterer Hingucker war der auf Hochglanz polierte, ebenfalls königsblaue 1550 Kilogramm schwere Hanomag R 16 (Hubraum 1400 Kubikzentimeter) von Otto Brenneke.

Mit einem Ausflug hatten Jens Ternes, seine Lebensgefährtin Diana und sein Filius das Traktorentreffen verbunden. „Wir sind mit unserem zwei Zylinder, 15 PS starken Traktor der Marke Kramer, der aus dem Jahre 1955 stammt, hierhin gekommen“, berichtete der Mayener stolz. Es sei immer wieder schön, sich in Weiler mit Gleichgesinnten bei anregenden Dieselgesprächen auszutauschen.

„Wegen der Kottenheimer Kirmes waren in diesem Jahr die Mitglieder des Kottenheimer Traktorenstammtisches leider nicht angereist“, bedauerte Organisator Peter Hamacher, der dieses Oldtimer-Treffen 1997 anlässlich der Kirchweihfestes gemeinsam mit seiner Frau Brigitte und mit sechs Traktorenfreunden aus Anschau ins Leben gerufen hatte. Hamacher hat seit mehr als 30 Jahren einen besonderen Bezug zu Traktoren. Der gelernte Gärtner und Hobby Landwirt besitzt einen 22 Pferdestärken zählenden Eicher, Baujahr 1962. Eine gemeinsame Ausfahrt am frühen Sonntagnachmittag krönte das Treffen. Fast alle Teilnehmer versprachen beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.