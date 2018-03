Landesmeisterschaft in Andernach: Für manche ist das Kickern wie eine Sucht

Verraucht riecht es nicht in der Aula der St.-Thomas-Realschule plus, und auch eine Flasche Bier hat hier keiner in der Hand. Stattdessen stehen 82 Spieler – davon zwölf Frauen – hoch konzentriert an mehreren Tischkickern, viele tragen Handschuhe. Es ist still im Raum, nur das Klackern der Bälle ist zu hören, gelegentlich erfüllt ein Jubeln die Aula.

Mit einer lockeren Kneipenspielerei hat das, was die Teilnehmer der rheinland-pfälzischen Tischfußballmeisterschaft abliefern, nicht mehr viel zu tun – wenig überraschend, denn für die Spieler geht es um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.

Entsprechend legen sich die Spieler ins Zeug – viele geraten ob des Spielverlaufs ins Schwitzen, haben Handtücher über die Schultern geworfen. "Schon der Gedanke, dass einem das Spiel jeden Moment aus der Hand gleiten kann, wenn man eine Sekunde nicht voll konzentriert ist, bringt viele ins Schwitzen", erzählt Heinrich Schmidt, Erster Vorsitzender des Tischkicker- und Spieleclubs Andernach (TSC), der das Sportereignis zum zweiten Mal in Folge veranstaltet. "Kickern, gerade auf dem Niveau, ist mehr eine mentale als eine körperliche Belastung."

Marc Stoffel hat das über Jahre am eigenen Leib erfahren: Der 18-Jährige wurde 2014 Tischfußballweltmeister im Doppel und tritt nun ebenfalls in Andernach an. "Man bewegt sich zwar nicht so viel, aber man ist nach den Spielen trotzdem wahnsinnig ausgepowert, weil der Kopf so viel arbeiten muss", sagt der Heimbach-Weiser. Um auf das jetzige Niveau zu kommen, trainiere er täglich bis zu fünf Stunden – oft müsse er sich zum Training überwinden. Sogar Freunde müssen für den Sport manchmal zurückstecken, denn: "Kickern ist eine Sucht."

Während andere am Samstag noch um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft kämpfen, kann er sich entspannen – der 18-Jährige hatte sich bereits über andere Turniere für den bundesweiten Wettbewerb qualifiziert. Auffällig viele Männer stehen an den Kickertischen – laut Schmidt hat das vor allem etwas mit der Geschichte des Sports zu tun: "Das Tischkickern kommt ursprünglich aus der Kneipe, wo bekanntlich mehr Männer unterwegs sind", sagt der TSC-Vorsitzende. "Dabei haben Frauen mindestens genauso viel Potenzial – der Anteil der Frauen nimmt aber auch stetig zu."

Seitdem ihr Freund sie überredet hat, einmal beim Training vorbeizuschauen, ist Tischfußball zu ihrem liebsten Hobby geworden: Die Bellheimerin Carmen Gumbrecht ist eine der zwölf Teilnehmerinnen des Wettkampfs. "Unter so vielen Männern zu sein, ist nicht immer ganz einfach – aber eigentlich spiele ich lieber mit denen als mit Frauen", erzählt die 34-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Freund im Offenen Doppel angetreten war. Als gemischtes Team bestehen für sie so oder so keine Qualifikationschancen, der Spaß sei entscheidend, erklärt sie. Andere kämpfen bis in den späten Abend hinein in den verschiedenen Kategorien um die Qualifikation – ganze zwölf Stunden waren manche bis zur Endrunde am Kicker gestanden.

Dass er sich bei der Konkurrenz durchgesetzt habe, realisiere er auch gerade erst, gibt sich der Sieger des Offenen Einzels und Doppels, Ryan Merryfield, der RZ gegenüber noch am Morgen danach erstaunt. Er spielt nun Mitte November im Sauerland um den Titel des besten deutschen Tischfußballspielers. "Das Feld ist in den vergangenen Jahren immer stärker geworden, umso mehr freue mich über den Sieg", sagt der Kaiserslauterner. Gerade wegen der zunehmenden Qualität seiner Konkurrenten hofft er, dass das Image des Tischfußballs als bloße Kneipenspielerei bald ein Ende hat.

