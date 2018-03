Kultfestival: 1500 Musikfans feiern in Plaidt

Am Wochenende ist Plaidt zum großen Treffpunkt der Hippies geworden: Etwa 1500 Fans von Rockmusik, Folk sowie Reggae und Ska versammelten sich auf dem Festivalgelände an der Noldensmühle. Der Verein Pegasus hatte zum 29. Pellenzer Open-Air-Festival geladen.

13 Bands heizten den Besuchern ordentlich ein. Dabei nahmen etliche der Gäste gleich die gesamten drei Tage mit und feierten von Freitag bis Sonntag.

Die drei Zeltplätze rund um die Nette waren gut gefüllt, und wer die Nacht nicht unter den Planen verbringen wollte, hängte einfach eine Hängematte zwischen zwei Bäumen auf. Bei den hohen Temperaturen waren die Schattenplätze beliebt. So hatten es sich viele in der Zeltstadt auf Campingstühlen unter den Bäumen bequem gemacht. Sobald die Sonne nicht mehr so heiß brannte und die Musikgruppen loslegten, füllte sich natürlich die Wiese vor der Bühne.

Um möglichst jeden Geschmack zu treffen, setzte das Pellenzer wie gewohnt auf Abwechslung: Während der Freitag mehr dem Rock vorbehalten war mit den Gruppen My Hair is Called Phil sowie Kairos Eight, Captain P und Projekt Missing Link, kamen am Samstag die Reggae- und Ska-Fans auf ihre Kosten. Sehenswert war beispielsweise die Gruppe Sangesfolk, die sogar australische Instrumente einsetzte. Das dumpfe Dröhnen des riesigen Blasinstruments Didgeridoo schallte bis ins Plaidter Ortszentrum. Band-Leader Marco Neumann lief sogar mit einem dieser Ungetüme im Publikum umher. Das Zusammenspiel mit Cajon, einer Art Schlagkasten, und Geige klang sehr gut. Sangesfolk verausgabten sich, um die Pellenzer zu begeistern. Der Jubel und die Zugaberufe waren ihnen ebenso sicher wie der Band Masons Arms, die mit Posaune, Saxofon und Trompete Ska vom Feinsten boten.

Während die Jugendlichen und älteren Festivalbesucher die Musik genossen und vor der Bühne tanzten, hatten auch zahlreiche Kinder ihren Spaß. Sie setzten sich ans Lagerfeuer oder jonglierten mit Keulen und bunten Kreiseln, die Mister Kerosin im Gepäck hatte.

Die Festivalbesucher waren bestens versorgt. "Wir sind jedes Jahr hier, weil man hier offen und ohne Zwang feiern kann", sagt Marion Gasser aus Bonn. Es komme vor, dass man auf anderen Festivals schon mal komisch wegen der Kleidung angeschaut würde. Das könnte auf dem Pellenzer nicht geschehen. Ihr gefällt, dass nicht nur auf der Bühne, sonder auch in der Zeltstadt Musik gemacht wird. "Am Feuer kann jeder mittrommeln oder Flöte spielen." Einige Besucher bringen sebst Instrumente mit und spielen. Ihrer Mutter Heike Gassen aus Kaisersesch gefiel, dass in Plaidt alle Generationen zusammen feiern. Man könnte mit Kindern hierher kommen. Auch Hunde sind erlaubt.

Ebenso kommen die Musiker gerne in die Pellenz: "Das Festival ist klein und schnuckelig", meinte etwa Kerstin Schäffer von der Gruppe Sangesfolk. Auch ihre Kollegin Maria Neumann bestätigte, dass das Festival familiär und entspannend, aber trotzdem sehr professionell geführt sei. Das Lob tut den Organisatoren gut. Immerhin sind beim Pellenzer rund 120 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Zudem seien viele Hundert Stunden an Vorbereitung notwendig, schilderte Pegasus-Vorsitzender Albert Weis. Als erste Open Air haben sich die Organisatoren dafür entschieden, in diesem Jahr auf Naturstrom zu setzen: In Kooperation mit einem Energieunternehmen wird die verbrauchte Strommenge durch Ökostrom kompensiert. Von unserem Mitarbeiter Silvin Müller