Krufter Loch: Spülte Kanalwasser den Boden weg?

Am Montag soll das Loch zugemacht werden. Foto: Elvira Bell

Kruft – Am Freitagnachmittag hat sich in Kruft die Erde aufgetan (die RZ berichtete). Am Montag soll das 60 Zentimeter breite und tiefe Loch in der Vom-Stein-Straße beseitigt werden, wie Ortsbürgermeister Rudolf Schneichel auf RZ-Anfrage berichtet. Über die Ursache ist bislang nichts bekannt. "Es scheint etwas mit einem Hausanschluss an dem Hauptkanal zu tun zu haben", schildert Schneichel. Die Verbindung sei undicht, und das Wasser hat den Untergrund ausgespült, so die Vermutung. Deshalb wird heute der Boden aufgegraben, der Anschluss hergerichtet, neu verdichtet und das Loch zugemacht, skizziert Schneichel das weitere Vorgehen. Die Vom-Stein-Straße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt und der Krater abgesichert.

Das Loch hatte am Freitag für reichlich Aufsehen gesorgt: "Was wäre wohl passiert, wenn der schwere Müllwagen heute hier entlanggefahren wäre?", fragte sich ein Anwohner kopfschüttelnd. Einen gehörigen Schrecken bekam auch Margret Dudai: Die 77-Jährige war dort am Mittag in das Auto ihres Sohnes eingestiegen. "Ich stellte fest, dass der Boden unter meinen Füßen ganz weich war, habe mir aber nichts dabei gedacht." Als sie zurückkam, war das klaffende Loch in der Straße. Dudai: "Was wäre passiert, wenn ein Kind in das Loch hineingefallen wäre?"

Der Durchmesser der Bruchstelle misst 60 Zentimeter, die unterirdische Bodenabsackung ist allerdings fünf bis sechs Quadratmeter groß, mutmaßen die Fachmänner vom Bauhof, vom Abwasserwerk und von der Firma, die den Kanal mit einer Kamera kontrolliert hat.

Derweil wird Kritik an der Ortsgemeinde geäußert: Ein Anwohner moniert, dass er bereits seit Wochen eine deutliche Vertiefung in der Fahrbahn gespürt hat, wenn er mit seinem Fahrrad darüber fuhr. "Das habe ich auch der Ortsgemeinde gemeldet." Schneichel erklärt der RZ dazu: "Das kann sein. Davon ist mir nichts bekannt. Normalerweise reagieren wird direkt." Der Radfahrer schimpft, dass die ganze Straße ein Asphaltflickenteppich sei. "Wirksam ist ausschließlich eine grundlegende Sanierung der Fahrbahndecke." Gelassener bleibt Rolf Müller, der seit neun Jahren in unmittelbarer Nähe der Unglücksstelle wohnt. "Ich habe noch nie etwas Derartiges bemerkt." Ein einmaliger Vorfall in Kruft? Ortsbürgermeister Schneichel berichtet: "Solche Löcher kommen öfter vor. Aber in diesem Bereich ist das ungewöhnlich, weil dort ein harter Unterboden ist."

Von unserer Redakteurin Katrin Steinert und unserer Mitarbeiterin Elvira Bell