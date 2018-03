Krufter Gastpfarrer: Pater Aloyce plaudert drauf los

In jedem Jahr kommen Hunderte katholische Pfarrer aus aller Welt nach Deutschland, um ihre deutschen Amtsbrüder während deren Erholungsurlaub zu vertreten. Einer dieser Gastpfarrer ist Pfarrer Aloyce Urio aus Tansania, der momentan für eine Woche in der Pfarreiengemeinschaft Kruft/Nickenich tätig ist.

Der Geistliche aus Tansania zeigt sich von den Schönheiten der Pfarrkirche St. Arnulf in Nickenich angetan. In der Pfarreiengemeinschaft ist er angekommen. Obwohl er erst seit dem vergangenen Jahr Deutsch lernt, hält er bereits Messen. Berührungsängste hat er nicht.

Foto: Elvira Bell – ef

Im vergangenen Jahr hatte sich der 44-Jährige aus Ostafrika in der Pfarreiengemeinschaft vorgestellt. Obwohl er erst 2011 angefangen hat, die deutsche Sprache zu erlernen, plaudert er im Gespräch mit der Rhein-Zeitung "über Gott und die Welt".

Aloyce Urio setzt die Arbeit von Pater Benedict Ngimonyi fort, der einige Jahre als Urlaubsvertretung in der Pfarreiengemeinschaft Kruft/Nickenich tätig war. Die förderliche Grundlage, den Priester aus Tansania für eine Urlaubsvertretung zu gewinnen, hatte der damalige Pfarrer Christian Zonker geschaffen – ein Studienfreund von Pater Benedict Ngimonyi. Der persönliche Kontakt von Pater Benedict zu den Menschen in unserer Region, der sich rasch entwickelte, war der Auslöser dafür, dass ein halbes Dutzend Menschen einen Freundeskreis gründeten und sich seitdem ehrenamtlich für die Aids-Waisenkinder in Moshi in Tansania engagieren. Vor zwei Jahren verstarb der Geistliche im Alter von 58 Jahren. Pater Aloyce kannte Pater Benedict vierzehn Jahre und schätzte ihn sehr. In seinem Andenken führt der Freundeskreis das Projekt seither zusammen mit Pater Aloyce in Moshi fort.

Aloyce Urio arbeitet in seiner Heimat als Direktor des Gesundheitsdepartements und des Beratungszentrums des Bistums (für Kinder und Jugendliche), das Rainbow-Centres. Ernannt hatte ihn Bischof Isaac Amani. "Meine Hauptaufgaben bestehen in der Leitung von fünf Krankenhäusern, 42 Ambulanzstationen sowie der Unterstützung der Aidswaisen", erzählt er. Darüber hinaus betreut er an den Wochenenden seine eigene Pfarrei, die den Namen Ezer Kasimo trägt. "In meinem Land gibt es keine Gesundheitsversorgung. Deshalb unterhalten die Kirchen seit jeher die Krankenhäuser und die sogenannten Ambulanzstationen." So auch das Bistum Moshi, das 900 000 Einwohner zählt.

Allein in "seinem" Bistum gibt es circa 16 000 Aids-Waisenkinder. Die hohe Zahl der überlebenden, betroffenen Kinder und deren persönliche Tragödie machen nicht nur den Geistlichen, sondern auch die Menschen in der Nickenicher Region sehr betroffen. Denn auch diese Kinder sind die Zukunft von Tansania. "Lediglich 3000 von ihnen konnte bisher geholfen werden oder wird derzeit geholfen", sagt Pater Aloyce.

Während der Gottesdienste, die der Seelsorger in Kruft, Nickenich und Kretz feiert, ist es ihm ein persönliches Anliegen, den Menschen, die das Projekt unterstützen, danke zu sagen – auch im Namen seines Bischofs Isaac Amani und im Namen der Aidswaisen der katholischen Diözese Moshi. "Ich freue mich sehr, mit den Gläubigen gemeinsam die Messe zu feiern und zu beten", erzählt er. Wenn sein Bischof zustimmt, wird er auch im kommenden Jahr wieder zur Urlaubsvertretung nach Deutschland kommen – und die nimmt er außer in der Pellenz zudem in Stromberg, in Bad Hönningen-Leubsdorf sowie in Gerolstein wahr. In Nickenich lebt Pfarrer Aloyce Urio in der Familie von Inge Warmbold. Die 60-Jährige ist die gute Seele des Freundeskreises Aids-Waisen in Moshi/Tansania.

Von unserer Mitarbeiterin Elvira Bell