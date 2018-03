Kruft: Das Loch ist beseitigt

Die Vom-Stein-Straße, in der am Freitag ein Loch entstanden war, ist repariert.

Foto: Elvira Bell

Kruft – Die Vom-Stein-Straße, in der am Freitag ein Loch entstanden war, ist repariert. Wie Berthold Junglas vom Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Pellenz auf Nachfrage der RZ berichtet, war tatsächlich der Anschluss eines Hauskanals an den Hauptkanal kaputt, sodass Wasser austrat und die Straße unterspülte. „Wir haben den Anschluss repariert und das Loch mit verdichtungsfähigem Material gefüllt“, sagt Junglas. Solche Defekte kämen nicht häufig, aber immer mal wieder vor. Die Ursache sei meist ermüdetes Material, das nach 20 bis 30 Jahren den Geist aufgibt. Die Kosten in Höhe von 1000 bis 2000 Euro übernimmt das Abwasserwerk. stt