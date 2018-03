Krönung in Mayen: Goldene Mütze mit Riesenfedern schmückt nun des Prinzen Haupt

Jetzt ist Mayens Karnevalsprinz Uli I. (Walsdorf) gekrönt. Bei Wunderkerzenschein und im Konfettiregen, begleitet von unzähligen Maye-Mayoh-Rufen, überreichte ihm der Präsident der Alten Großen Karnevalsgesellschaft, Christoph Schwab, vor der Galasitzung im Eventgarten die Mütze mit den Prinzenfedern.

Der Prinz, dessen Mutter Hedwig in der ersten Publikumsreihe und Frau Nicole als Page auf der Bühne neben ihm die Zeremonie verfolgten, rief überwältigt aus: „Es ist absolut traumhaft, ich sein baff!“ Anschließend verlas ihre Tollität die Regierungserklärung. Den Paragrafen acht, wonach die Orden ständig zu tragen sind, spielte Oberbürgermeister Wolfgang Treis in einer köstlich humorvollen Rede listig zurück. Er überreichte dem neuen Herrscher über die närrischen Mayener einen in Stadtfarben bemalten Pflasterstein als Orden. Und nach dem Rosenmontagszug, verkündete der OB, würden Marktstraße, Hombrich und Neugasse „direkt offjeress“. Dann müssten nach dem Verursacherprinzip die Karnevalisten als letzte Nutzer den Ausbau der Straßen bezahlen. Aber auch die Tatsache, dass die Sitzung in einem Zelt im Grubenfeld stattfand, kommentierte der Stadtchef etwas resignierend: Weil sich bei der „Stadthall neust bewächt“, wurde die Veranstaltung „en en Jaate ren valächt“. (Bericht folgt).wfs Foto: Winfried Scholz