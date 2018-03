Kretz: Hundesteuer steigt um gut 25 Prozent

Aus unserem Archiv

Kretz

Hundebesitzer in Kretz müssen im kommenden Jahr für ihre Vierbeiner tiefer in die Tasche greifen. Mehrheitlich hat sich der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, die Hundesteuersatzung zu ändern. Vom 1. Januar 2012 an wird eine höhere Hundesteuer erhoben.