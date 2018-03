Kosten steigen: 510 000 Euro für das Mayener Stadiongebäude reichen nicht aus

Die Planung für die energetische Sanierung des Stadiongebäudes schreitet voran. Für rund 510.000 Euro soll der obere Teil des Gebäudes langlebige, moderne Fassadenplatten erhalten, der untere Teil wird verputzt, die Farbgestaltung steht noch zur Diskussion. Zudem erhält das Gebäude ein neues Dach.

Das Stadiongebäude ist sanierungsbedürftig. Unter anderem soll die Fassade neu gestaltet werden. Foto: Andreas Walz

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses stellte Architekt Michael Mies das Sanierungskonzept für die Fassade vor. Mit dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 wurde der Stadt für die Sanierung im vergangenen Jahr ein Zuschuss in Höhe von 459.000 Euro bewilligt. In dieser Summe sind 408.000 Euro Bundes- und 51000 Euro Landesmittel enthalten.

Mies machte allerdings deutlich, dass für die Innensanierung noch mal etwa 300.000 Euro veranschlagt werden müssten. So müssen der Boden, die Wände und auch der Keller aufwendig instand gesetzt werden. Kritik an den Kosten übte Christoph Rosenbaum (CDU). Denn zuvor hatte Architekt Mies auf Nachfrage bestätigt, dass ein Neubau des Stadiongebäudes etwa für die gleiche Summe hätte realisiert werden können. Allerdings sei es dafür nun zu spät, denn in den vergangenen sechs Jahren wurde immer wieder Geld in nötige Teilsanierungen gesteckt, so Mies.

Oberbürgermeister Wolfgang Treis verteidigte diese Arbeiten. Sie seien damals unbedingt nötig gewesen, um den Sportbetrieb überhaupt aufrechterhalten zu können: „Zu Beginn der Sanierungsarbeiten war der Stand noch ein ganz anderer und es war nicht abzusehen, dass diese jetzt zugesagten Fördermittel fließen würden“, machte Treis deutlich.

Von unserer Mitarbeiterin Katrin Weber