Kindergarten-Neubau kommt wie geplant voran

Der Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus an der Thürer Straße in Mendig nimmt langsam Formen an. Wie Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel mitteilt, kommen die Arbeiten planmäßig voran. Nach dem Spatenstich Mitte März hätten im Sommer zwar einige heftige Regenfälle zu kurzzeitigen Verzögerungen geführt. Doch insgesamt sei das Vorhaben auf einem guten Weg, sagte Ammel.

Mendig – Der Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus an der Thürer Straße in Mendig nimmt langsam Formen an. Wie Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel mitteilt, kommen die Arbeiten planmäßig voran. Nach dem Spatenstich Mitte März hätten im Sommer zwar einige heftige Regenfälle zu kurzzeitigen Verzögerungen geführt. Doch insgesamt sei das Vorhaben auf einem guten Weg, sagte Ammel.

Die Arbeiten am Rohbau sind bereits weit fortgeschritten. Als nächster Meilenstein steht das Richtfest an, das Ende September gefeiert werden soll. Bis der Betrieb in der Einrichtung beginnt, wird aber noch knapp ein Jahr vergehen. Geplant ist, dass die fünf Gruppen mit gut 100 Jungen und Mädchen aus dem alten Kindergarten St. Nikolaus im Juli 2013 in den Neubau an der Thürer Straße umziehen.

Dort gibt es für die Betreuung der Kinder wesentlich mehr Platz. Auf einer Nutzfläche von insgesamt 1425 Quadratmetern gibt es auf zwei Etagen neben sieben Gruppenräumen auch vier Schlafräume. Hinzu kommen ein Mehrzweckraum, ein Personalraum und ein Besprechungszimmer sowie die Küche mit Speiseraum. Bauherr bei dem Vorhaben, das mit Kosten von rund 3 Millionen Euro veranschlagt ist, ist die Stadt Mendig. Nach Abzug der Zuschüsse, die das Bistum, das Land und der Landkreis leisten, wird der Neubau den Mendiger Haushalt mit rund 2,1 Millionen Euro belasten.

Für dieses Geld entsteht eine moderne Kindertagesstätte. Das zeigt sich etwa in Sachen regenerative Energien. Über die hauseigene Fotovoltaikanlage soll Strom für eine Luft-Wärme-Pumpe und die Beleuchtung gewonnen werden. Ziel ist, dass die Anlage rund 84 Prozent der benötigten Energie fürs Heizen, Lüften und Beleuchten der Tagesstätte liefert. Auch die ovale Gebäudeform trägt diesem Aspekt Rechnung. „Diese Form gilt als besonders effizient beim Energieverbrauch“, erläutert Ammel. Hilko Röttgers