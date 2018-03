Kell: 25 Grundstücke im Baugebiet Pönterberg werden abgesteckt

Es tut sich was im Baugebiet Pönterberg: Wie die Andernacher Stadtverwaltung auf RZ-Anfrage mitteilt, wird derzeit der erste Teilbereich des zweiten Bauabschnitts erschlossen, der sich unmittelbar ans bisherige Baugebiet anschließt.

Foto: Patrick Sattler

Kell – Es tut sich was im Baugebiet Pönterberg: Wie die Andernacher Stadtverwaltung auf RZ-Anfrage mitteilt, wird derzeit der erste Teilbereich des zweiten Bauabschnitts erschlossen, der sich unmittelbar ans bisherige Baugebiet anschließt. Das 2,3 Hektar große Areal schmiegt sich in den Winkel der bestehenden Bebauung und hat in etwa die Gestalt, wie sie hier markiert ist. Es umfasst 25 Baugrundstücke, die derzeit abgesteckt werden – 20 davon sind in städtischer Hand. Der Kaufpreis für die Grundstücke beträgt 79 Euro pro Quadratmeter inklusive anteiliger Erschließungsbeiträge. "Mit der Vermarktung der städtischen Baugrundstücke wird die Stadt nach der Teilrechtskraft des Baulandumlegungsverfahrens für den Bereich beginnen." Dies ist für September geplant. Der Keller Pilot Patrick Sattler hat bei einem Überflug dieses beeindruckende Bild geschossen. Katrin Steinert