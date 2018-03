Jubiläum: Reudelsterz liebt den Fastelovend-Trubel

Mit seinen 50 Lenzen steht der Karnevalsverein Reudelsterz (KVR) mitten im Leben und hat sich in der Region fest etabliert. Das Jubiläum ist etwas ganz Besonderes. Der mitgliederstärkste Verein der Vordereifelgemeinde ist bis heute eine große Fastelovend-Familie geblieben. Mit seinen treuen Anhängern und Mitgliedern der befreundeten Karnevalsvereine auch aus Kürrenberg, St. Johann und Bermel fiebern die 200 Vereinsmitglieder, unter ihnen 100 Aktive, der großen Jubiläumsveranstaltung am Karnevalssamstag, 10. Februar, entgegen.

In bester Laune zeigen sich in diesen Tagen von links: Beisitzerin Lydia Weiler, Kassenwart Sebastian Müller, Schriftführerin Sabine Suppmayr sowie KVR-Präsident Martin Nittenwilm.

Foto: Elvira Bell

Ein runder Geburtstag braucht einen besonderen Rahmen. Daher laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Unter dem Motto „50 Jahre – welch ein Jubel, Reudelsterz liebt den Fastelovend-Trubel“ soll in der Gemeindehalle kräftig gefeiert werden. „Lokalkolorit, gepaart mit Weltoffenheit und rheinischem Frohsinn, sorgen für Hochstimmung unter den Jecken“, verspricht KVR-Vorsitzender Martin Nittenwilm. Vor allem tänzerisch kann der Verein aus dem Vollen schöpfen. Die Kinder-, Jugend- und die KVR-Garde, die Darbietungen der New Generation sowie die Stimmungskanone Lukas Weber, hierbei handelt es sich um den Vizevorsitzenden, werden die Sitzungsbesucher zu begeistern wissen. Doch nicht nur als Büttenass wird Weber dem närrischen Auditorium kräftig einheizen, er führt mit Sitzungspräsident Christian Suppmayr auch als Moderator durch das mehr als fünfstündige bunte Sitzungsprogramm.

Weitere Höhepunkte der Jubiläumssession sind die Kindersitzung am Fastnachtssonntag in der Gemeindehalle und der Rosenmontagsumzug mit der Afterzuch-Party. Der KVR verfolgt mit viel Herzblut und Leidenschaft, wie auf seiner Homepage zu lesen ist, folgende Devise: „Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu andern Glück. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.“

Rückblick: Gegründet wurde der KVR 1968 im Gasthaus Oster-Sauer, dem heutigen Gasthaus Hermeling. Bereits ein Jahr später ging in der Lokalität die erste Kappensitzung über die Bühne. In der Session 1986/87 wurde erstmals der Reudelsterzer Traditionsorden verliehen. Mit diesem Orden – ihn ziert in der Mitte ein Igel – werden seither die Aktiven für ihren ersten Auftritt ausgezeichnet. Zum 20-jährigen KVR-Bestehen im Jahr 1988 wurde als Ergänzung zum traditionellen Igelorden ein Metallbanner mit der Aufschrift 20 beschafft. 2004 kam eine kleinere Variante des traditionellen Igelordens für den Nachwuchs dazu.

Ein besonderer Höhepunkt war das 40-jährige Vereinsbestehen. Erstmals in der Geschichte des KVR führte ein Dreigestirn unter dem Motto „Mit Schwung und Dreigestirn ins Jubeljahr“ die Reudelsterzer Narren an. Zu den Glanzpunkten dieses runden Geburtstages zählten unter anderem die Krönung von Prinz Tom, Bauer Andy und Jungfrau Thomas im Rahmen einer kölsche Nacht durch den damaligen Verbandsgemeindebürgermeister Alexander Saftig. Der absolute Höhepunkt bildete die große Geburtstagsparty mit dem „Tag der Karnevalsvereine der Vordereifel“ am 21. Juni 2008, dem ersten Ferientag in Rheinland-Pfalz. An den großen Festumzug im Rahmen des Sommerkarnevals werden sich sicher noch viele Teilnehmer gern erinnern.

Von unserer Mitarbeiterin Elvira Bell