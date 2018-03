Jede Menge Comedy: Auf der Bühne der Mendiger Laacher-See-Halle stehen 2018 viele Künstler

Jede Menge Comedy gibt es im Jahr 2018 wieder in der Mendiger Laacher-See-Halle. Das Programm der Macher von „Kul-tour Mendig“ bietet zehn Auftritte an sechs Abenden. Die RZ gibt einen Überblick.

Los geht es am 23. März mit dem Gastspiel von Markus Krebs, der sein drittes Liveprogramm „Permanent Panne“ im Gepäck hat. „Krebs versteht es wie kaum ein anderer, mit herrlich schrägen Doppeldeutigkeiten und genialem Wortwitz eine Lachsalve nach der anderen zu produzieren“, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Zwei Stunden mit Markus Krebs seien wie ein Abend mit einem alten Kumpel an der Theke: mitten aus dem Leben und mit einer gehörigen Portion Ruhrpott-Charme.

Markus Krebs Foto: Dietmar Klingenburg

Fünf Männer, rund 150 Songs und 16 Jahre Bandgeschichte – das ist Basta. Die A-cappella-Gruppe ist am 28. April mit ihrem neuen Programm „Freizeichen“ in der Laacher-See-Halle zu Gast. Mit unübertroffenem Sprachwitz und eingängigen Melodien singen sich die fünf Kölner unterhaltsam durch die wichtigsten Themen der Menschheit: Gegen alle Widrigkeiten glücklich zu sein zum Beispiel, oder sich zwecks Steigerung der Lebensfreude ab und zu ein kleines bisschen Hass zu gönnen. Die typische Basta-Bandbreite reicht von ein bisschen philosophisch bis zu ganz schön sarkastisch, von ein klein wenig melancholisch bis zu ausgelassen heiter.

Ein volles Programm gibt es am 4. Mai bei der Mendiger Lachnacht, bei der Ole Lehmann, Hennes Bender, Maxi Gstettenbauer, Onkel Fisch und Frederic Hormuth auf der Bühne stehen werden. Geboten wird ein Mix aus Kabarett und Comedy. Die Moderation übernimmt Ole Lehmann, der charmant und mit Freude durch das Programm führen und dabei verschiedensten Fragen auf den Grund geht wird.

Als Gäste begrüßt Lehmann unter anderem Hennes Bender, den „Hobbit auf Speed“, der sein siebtes Programm „Luft nach oben“ auf die Bühne bringt. Bender nimmt sich die Narrenfreiheit, schwadroniert, powert und pulvert, mit beiden Beinen auf der Bühne und dem Kopf in den Wolken, heißt es in der Pressemitteilung.

Weitere Gäste sind Maxi Gstettenbauer, der den Alltag der „Generation 2.0“ auf den Punkt bringt, und die Action-Kabarettisten von Onkel Fisch: Adrian Engels und Markus Riedinger. Sie verbinden anspruchsvolle Inhalte und bissige Analysen mit hemmungsloser Komik. Zudem gibt sich auch Frederic Hormuth bei der Mendiger Lachnacht die Ehre. Er redet Klartext und serviert überraschende Wahrheiten als knackige Pointen in den Geschmacksrichtungen bitter und süßsauer.

Ole Lehmann Foto: Paul Schimweg

Nach der Sommerpause geht es am 21. September weiter mit Hans Werner Olm. Der Entertainer und Erfinder skurriler Figuren wie Luise Koschinsky und Paul Schraada wird sein brandneues Programm präsentieren, dessen Titel und Inhalt noch nicht feststehen. Doch man darf sicher sein, dass Olm in seiner speziellen Art tabulos zuschlagen und grenzenlose Begeisterung hinterlassen wird, versprechen die Veranstalter.

Hans Werner Olm Foto: Veranstalter

Nach seinem Auftritt als Moderator der Mendiger Lachnacht wird Ole Lehmann am 20. Oktober einen Solo-Auftritt in der Laacher-See-Halle absolvieren und sein Programm „Homofröhlich!“ präsentieren. Lehmann fühlt sich oft als der letzte fröhliche Mensch. Daher macht sich der preisgekrönte Stand-up-Comedian auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und sucht Antworten auf Fragen wie: Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren? Wann sind die Worte „Danke“ und „Bitte“ verschwunden? Und warum wird er als „Homo“ beschimpft, wenn das doch nur das lateinische Wort für „Mensch“ ist? Darüber hinaus wird Lehmann musikalische Pop-Perlen zum Besten geben, die seine Geschichten einrahmen.

Mit dem Auftritt von Mundstuhl am 3. November geht das Mendiger Comedy-Jahr zu Ende. Die beiden Comedians Lars Niedereichholz und Ande Werner gelten seit mehr als 20 Jahren als das erfolgreichste und wandelbarste Comedy-Duo Deutschlands. In Mendig präsentieren die beiden ihr neues Programm „Flamongos“, das einmal mehr eine Gratwanderung zwischen Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben Späßen und politischen Inkorrektheiten darstellt. So hält Mundstuhl der Gesellschaft erneut einen irrwitzig-komischen Zerrspiegel vor.

Das Duo Mundstuhl präsentiert in Mendig sein neues Programm „Flamongos“. Foto: Manuel Dorn Fotografie

Wie die VG Mendig mitteilt, gibt es für die Veranstaltung mit Markus Krebs schon keine regulären Tickets mehr. Einen Platz kann man sich dennoch sichern, wenn man ein „Kul-tour Abo“ für alle sechs Veranstaltungen abschließt. Dafür kann man sich noch bis Mittwoch, 10. Januar, anmelden. Das Abo ist nicht personengebunden.

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr in der Laacher-See-Halle in Mendig (Einlass ab 19.15 Uhr). Tickets gibt es bei Tabakwaren Blum, Poststraße 27 in Mendig, Tel. 02652/4462, E-Mail info@blum-tabakwaren.de. Infos zum „Kul-tour Abo“ und zum Programm unter Tel. 02652/980.018, per E-Mail an kultur@mendig.de. Weitere Infos auch bei Facebook unter „Kulturnetz Verbandsgemeinde Mendig“.