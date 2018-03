Er holte seine Halbschwester von Addis Abeba nach Andernach – und machte ihr das Leben zur Hölle. Das Mädchen war 15 und noch keine drei Monate in Deutschland, als sich der Äthiopier erstmals an ihr verging. Sie saß auf dem Sofa. Er fragte, ob sie einen Freund habe. Sie schaute Fernsehen. Er fing an, sie zu begrapschen. Sie schrie, versuchte sich zu wehren, schlug ihm mit einer Teetasse auf den Kopf. Er zerrte sie zu Boden, prügelte auf sie ein – und vergewaltigte sie. Danach sagte er nur: „Das ist ganz normal: Du bist eine Frau und ich bin ein Mann.“ Eine Szene, die sich in den darauffolgenden vier Jahren nahezu täglich wiederholte.

Jetzt, 192 Monate nach Beginn des jahrelangen Inzest-Dramas, hat das Landgericht Koblenz den mittlerweile 49-Jährigen zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt. Nach Überzeugung der Kammer vergewaltigte der Mann seine Halbschwester vier ...

Lesezeit für diesen Artikel (558 Wörter): 2 Minuten, 25 Sekunden

