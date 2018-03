Inzest in der Eifel: Tochter (19) sagt gegen ihren Horrorvater (51) aus

Sie hielt es für normal, dass ihr Vater sich seit ihrem siebten Lebensjahr an ihr verging. Dass er sie zweimal die Woche sexuell missbrauchte. Dass er über sie herfiel, sobald kein anderer im Haus war. Im Schlaf- und Kinderzimmer. In der Küche, der Garage und im Bad. Selbst im Sommerurlaub ließ er nicht die Finger von ihr. Immer wieder ermahnte er sie: „Erzähl das niemandem! Wenn das rauskommt, muss ich ins Gefängnis.“ Das Mädchen glaubte, ihre Mutter würde das gleiche mit ihrem Bruder tun – und behielt das abscheuliche Geheimnis zehn Jahre lang für sich. So erzählte es die inzwischen 19-Jährige einer Polizistin – und hat es jetzt im Prozess am Landgericht Koblenz wiederholt.

Foto: Sascha Ditscher

Die Familientragödie in der Verbandsgemeinde Pellenz schockiert. Weil von 429 Missbrauchsfällen ausgegangen wird. Weil sich die Taten in einem Zeitraum von sieben Jahren ereigneten. Und weil sie lange Zeit hinter einer Heile-Welt-Fassade verborgen blieben. Die Mutter resümierte vor Gericht: „Ich bin davon ausgegangen, wir seien eine normale, glückliche Familie. Wie wir gewohnt haben, was wir uns leisten konnten – es war richtig schön. Für mich ist da eine Welt zusammengebrochen.“

9.37 Uhr, zweiter Prozesstag: Eine junge Frau betritt Saal 102, der Kopf gesenkt, die Finger klammern an der Robe ihrer Anwältin. In der nächsten Stunde baumelt ein Schild an der Tür des Sitzungssaals: Öffentlichkeit ausgeschlossen – kein Zutritt. Auch den Horrorvater verbannte das Gericht für die Dauer der Vernehmung seiner Tochter in einen anderen Raum. Denn: Sie wollte ihn nicht sehen – und in seiner Gegenwart nicht über das sprechen, was er ihr seit Kindheitstagen angetan hat. Wie der Vorsitzende Richter Thomas Metzger später zusammenfasst, bestätigte die 19-Jährige die Vorwürfe aus der Anklageschrift – und sprach über die Folgen ihres Martyriums: Depressionen, Schulabbruch, Klinikaufenthalte, Therapien.

Es war ein Weihnachtsabend, als der Familienvater erstmals zum Kinderschänder mutierte: Seine damals siebenjährige Tochter bekam einen Mantel geschenkt. Er stellte sich vor, wie sie wohl nackt aussehen würde. In der Folgezeit näherte er sich ihr immer weiter an. Was mit Kuscheln begann, endete letztlich mit Geschlechtsverkehr. So hatte es der 51-Jährige bereits am ersten Prozesstag gestanden. Und so schilderte es jetzt eine Polizistin, die sowohl den Horrorvater, als auch seine Tochter vernommen hatte. Wie die Polizistin ausführte, begann sich die Tochter im Alter von 14 Jahren gegen ihren Vater zur Wehr zu setzen. Sie hatte Angst vor einer Schwangerschaft – und blockte die Annäherungsversuche des Kinderschänders ab. Doch vergingen weitere zweieinhalb Jahre, bis sie bereit war, sich ihrer Mutter zu offenbaren.

Die erzählte vor Gericht, wie sie an jenem Abend von der Arbeit nach Hause kam, das Abendessen zubereitete und aus allen Wolken fiel, als ihre Tochter plötzlich häppchenweise auspackte. Als ihr Mann das Haus betrat, brach sie in Tränen aus, konfrontierte ihn mit den Vorwürfen und schrie: „Ist unsere Tochter noch Jungfrau? Red jetzt endlich! Tu mir das nicht an.“ Er weinte, zitterte – und gab alles zu. Der Kinderschänder verbrachte jene Nacht im Keller, verließ am nächsten Tag das Haus und kehrte nie wieder zurück.

Im Frühjahr 2017 erstattete die 19-Jährige Anzeige. Im Juli nahmen Polizisten den Horrorvater an seinem Arbeitsplatz fest. Seitdem sitzt er in Haft. Am 2. Februar geht der Prozess weiter. Dann will das Gericht das Urteil bekannt geben.

Von unserem Reporter Eugen Lambrecht